Neubau am Marktplatz: Start 2020

Abriss soll bis zum Gildefest erfolgen / Kleiner Gewerbebetrieb im Erdgeschoss

+ Die ursprüngliche Planung für das Eckhaus an der Burgstraße. Das Gebäude ragt auf der Zeichnung zu stark in den Straßenraum hinein. Montage: Damke

Wildeshausen – Der Abbruch sowie Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Burgstraße 5 – direkt am Wildeshauser Marktplatz – war ursprünglich schon für den Sommer 2018 geplant. Daraus wurde nichts, weil es noch einigen Abstimmungsbedarf gab. Jetzt aber kann Besitzer Jochen Meyer berichten, dass die Gewerke demnächst ausgeschrieben werden sollen. Er und seine Frau Petra hoffen, dass das alte Gebäude bis Frühling 2020 entfernt werden kann. Dann bliebe während des Gildefestes eine Baulücke in der Nähe des Gildeplatzes. Im Sommer könnten die Arbeiten am Neubau beginnen.