Neubau des Frauenhauses im Blick

Landkreis Oldenburg rechnet mit hohen Zuschüssen

+ Für viele Frauen bedeutet das Frauen- und Kinderhaus die Rettung in großer Not. Foto: dpa

Wildeshausen – Das Frauen- und Kinderschutzhaus des Landkreises Oldenburg, dessen Standort in Wildeshausen geheimgehalten wird, ist in stark sanierungsbedürftigem Zustand. Da die Anmietung eines neuen Gebäudes, das den heutigen Standards einer entsprechenden Einrichtung gerecht werden würde, in der Kreissstadt schwierig werden dürfte, beschäftigt sich der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises am Dienstag mit Plänen für einen Neubau.