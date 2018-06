Neubau von Aldi rückt näher

Ausschuss stimmt Vertrag zu

+ So soll der Aldi-Markt an der Harpstedter Straße aussehen.

Wildeshausen - Die fast ein Jahr andauernde Hängeparty ist bald beendet: Der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt hat am Donnerstag dem Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Wildeshausen und dem Discounter Aldi zugestimmt, damit an der Harpstedter Straße ein moderner Markt mit 1 200 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut werden kann. In dem Vertrag verpflichtet sich Aldi, bis zum 31. Juli 2019 das Gebäude an der Harpstedter Straße abzureißen und einen neuen Markt zu erstellen.