Natur in Wildeshausen von 17 Kubikmetern Müll befreit

Teilen

Sammelten mit: Thea und Alma beteiligten sich mit ihren Eltern an der Aktion. © WZ

Gut 100 Sammler sorgen in Wildeshausen und den Landgemeinden für eine saubere Landschaft.

Wildeshausen – 17 Kubikmeter Restmüll und vier Kubikmeter Altreifen haben am Samstag im Rahmen der Aktion „Saubere Landschaft“ gut 100 Müllsammler beim Bauhof der Stadt Wildeshausen angeliefert. Unter dem Motto „„Rote Karte gegen den wilden Müll“ waren einmal mehr Einwohner, Vereine und Organisationen dazu aufgerufen, Plätze und Wege in Wildeshausen und den Landgemeinden vom Unrat zu befreien. Am Ende kam eine nicht kleine Menge an Müll zusammen.

Laut Bauhofmitarbeiter Detlef Horst war der Umfang ähnlich wie bei vorangegangenen Aktionen. „Was auffällt, ist, dass die Zahl der Altreifen stark zugenommen hat“, so Horst. Auch Elektro- und Metallschrott seien angeliefert worden und könnten nun recycelt werden.

„Camp“ im Wald entdeckt

Jäger Heiko Wittrock vom Revier Kleinenkneten/Lohmühle berichtete: „Vom Bauchgefühl her scheint das Müllaufkommen am Wegesrand und vor allem im Wald weniger zu sein. Aber an der Goldenstedter Straße findet man immer noch den Verpackungsmüll eines Fastfood-Betriebes.“ Seine Jagdkollegen aus dem Revier Düngstrup erzählten von einem kleinen „Camp“ mitten im Wald. „Dort haben wir abseits von Wegen ein Erdloch, abgedeckt mit Plane, gefunden. Das war tief ausgehoben und zwei mal drei Meter groß. Darin waren Stuhl und Tisch abgestellt.“, so Kurt Hespe-Meyer.

Neben den Jägern waren vor allem Familien im Einsatz und sorgten für ein sauberes Wildeshausen. Als Dankeschön gab es für die Ehrenamtlichen beim Bauhof heiße Bockwurst und Getränke. Wer bis zum 17. Mai bei der Stadt Wildeshausen (Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt) Informationen über die Sammler (Name, Adresse), den Sammelort und das Ergebnis samt Fotos einreicht, hat zudem die Chance vom Landkreis Oldenburg mit einer Prämie belohnt zu werden.