Nanz-Gruppe möchte investieren

Neuer Interessent für das Industriegebiet Wildeshausen-West / Weiter Autohof geplant

+ Der Plan vom Autohof bleibt bestehen: Die Nanz-Gruppe möchte in das Industriegebiet Wildeshausen-West investieren. Foto: dpa

Wildeshausen – Der Antrag der Gruppe aus Grünen und Piraten im Wildeshauser Stadtrat, die Planungen für das neue Industriegebiet Wildeshausen-West auszusetzen, wurde am Donnerstagabend im Bauausschuss mehrheitlich abgelehnt. Ein maßgeblicher Grund dafür war, dass es offenbar einen Investor gibt, der bereits Gespräche mit den früheren Verhandlungspartnern des insolventen Investors Harro Taube führt. Bürgermeister Jens Kuraschinski und Wirtschaftsförderer Claus Marx nannten die Nanz-Gruppe aus Stuttgart, die auf die Stadt zugekommen sei und unter anderem einen Autohof an der Stelle aufbauen möchte, wo er vorher auch schon geplant war. „Der Investor hat sein Interesse bekundet, sowohl den vorderen Bereich als auch das gesamte Areal zu entwickeln“, berichtete Marx. Dazu habe es intensive Gespräche gegeben. „Wir haben dabei ganz stark die Wildeshauser Betriebe im Blick, die gerne ins Industriegebiet ziehen wollen“, so Marx. Von daher präferiere die Stadt eine Mischlösung, die zur Folge haben könnte, dass Wildeshausen rund elf bis 15 Hektar in Eigenregie vermarkten würde und der Rest vom Investor betreut werde.