Das nahezu Unplanbare planen

Kreis-Jugendhilfeausschuss: Verwaltung stellt Bedarfe für Kinderbetreuung vor

+ Nachfrage bedingt Neubau: Kita-Kinder beim Richtfest in Ahlhorn. Symbolfoto: Koopmann

Landkreis – Der Bedarf an Plätzen für die Kinderbetreuung im Landkreis Oldenburg wird auch künftig steigen. Das geht aus der aktuellen Kindertagesstättenplanung hervor, die das Jugendamt am Dienstag im Kreis-Jugendhilfeausschuss vorgestellt hat. Gründe hierfür sieht die Verwaltung neben der weiter wachsenden Geburtenrate unter anderem in der Berufstätigkeit beider Elternteile, dem Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze, veränderten Familienkonstellationen aber auch in der Aufnahme von Kindern mit Fluchthintergrund – und das unabhängig von den jeweiligen Altersgruppen. Eine besonders hohe Nachfrage bestehe insbesondere bei Mädchen und Jungen im Alter von unter drei Jahren: „Hier gibt es in fast allen Gemeinden Ausbaubedarf“, heißt es in der Auswertung. Gleichwohl gebe es flächendeckend ein qualitativ hochwertiges Angebot, das in Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Kreis immer weiter ausgebaut worden sei.