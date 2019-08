Nähe nur, wenn das Kind es will

Sexueller Missbrauch im Kindergarten war lange Zeit ein Tabuthema. Nach der evangelisch-lutherischen Kirche im Oldenburger Land haben nun auch der katholische Landescaritasverband und das Offizialat in Münster ein Schutzkonzept mit klaren Handlungsempfehlungen entwickelt und vorgestellt.

Wildeshausen/Vechta – Darf eine Erzieherin ein Kind auf den Schoß nehmen? Darf sie ihm über das Haar streichen? Wie sollte sich der männliche Erzieher beim Wickeln eines Kindes in der Krippe verhalten? Wie geht man in einem Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch oder durch Gewalt vor?

Das sind konkrete Fragen, die in einem 62-seitigen Ordner vom Landes-Caritasverband und dem Offizialat in Vechta zusammen mit Leiterinnen von Kindertagesstätten erstellt wurden. Das neue Rahmenkonzept unter dem Titel „Wir machen uns stark für Kinder“ gilt für alle 122 katholischen Kindertagesstätten im Oldenburger Land – also auch die Knaggerei sowie den Kindergarten Johanneum in Wildeshausen. Es wurde am Freitag in Vechta vorgestellt.

Ziel ist es, sexualisierte Gewalt an Kindern in den Einrichtungen zu verhindern, führte Caritasdirektor Gerhard Tepe aus. Der Ordner enthalte unter anderem Ablaufpläne für den Fall, dass es in einer Einrichtung oder im privaten Umfeld eines Kindes zum Missbrauch gekommen ist.

Zwar hätten die Kitas immer schon nach diesen Grundsätzen gearbeitet, erläuterte Caritas-Referentin Heidi Harstrick. Mit der Arbeitshilfe werde jedoch das Ziel verfolgt, alle Mitarbeitenden für die Frage von Missbrauch noch stärker zu sensibilisieren.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema „Nähe und Distanz“: So sollten Erzieher Kinder nicht mehr ungefragt auf den Schoß nehmen, führte Harstrick aus. In die Arme schließen dürfe ein Erzieher das Kind nur dann, wenn der Wunsch ausdrücklich vom Kind ausgehe. Nicht in Ordnung sei hingegen die Umarmung, wenn der Erzieher das Bedürfnis nach Nähe habe.

Im Gegensatz zu früher würde nicht mehr verlangt, dass die Kinder dem Erzieher morgens die Hand geben, berichteten Leiterinnen. „Völlig tabu ist Küssen“, so die klare Position aller. Das bleibe den Eltern vorbehalten. Wann immer Eltern oder Mitarbeitende auch nur ein „komisches Gefühl“ hätten, solle dies in den Mitarbeiterrunden thematisiert werden.

„Eine falsch verstandene Loyalität unter Mitarbeitenden oder ein Totschweigen soll es damit in den oldenburgischen katholischen Kindertagesstätten nicht mehr geben“, fasste Caritas-Referatsleiterin Gabriele Becker zusammen.

Auch in den 124 evangelisch-lutherischen Kindertagesstätten im Oldenburger Land gibt es klare Vorgaben zum Umgang mit den Jungen und Mädchen. In Wildeshausen kommt unter anderem das „grüne Heft“, das ständig thematisch erweitert wird, in den Kindergärten Schatzinsel sowie Sternschnuppe zur Anwendung. „Bereits seit 2007 sind die Kindertagesstätten und ihre Träger durch Bundesgesetz verpflichtet, ein Verfahren zum Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorzuhalten und umzusetzen“, teilt Fachberaterin Frauke Schmidt von der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg mit.

Zu den Aspekten des Kinderschutzes seien Handreichungen erarbeitet worden, die 2015 von der Fachstelle Kindergartenarbeit veröffentlicht wurden und in den Einrichtungen umgesetzt werden. Außerdem habe man einen Indikator „Kinderschutz“ in das Qualitätshandbuch für die Kindergärten eingearbeitet. Schmidt verweist zudem auf Teamfortbildungen zum Thema sowie die Entwicklung von Kinderschutzkonzepten, beispielsweise in der Sexualpädagogik und im Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder. dr/kat