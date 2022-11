Nächtliches Durchfahrtsverbot auf Hunte- und Westerstraße?

Von: Dierk Rohdenburg

Verhindern bald Poller die abendliche Durchfahrt durch die Innenstadt? © bor

Wildeshausen – Einfach dicht machen? Mit Pollern könnte der Verkehr auf der Wester- und der Huntestraße ausgebremst werden. Darüber diskutiert nun die Wildeshauser Politik.

An Vorschlägen, wie der Verkehr in der Wildeshauser Innenstadt anders und besser organisiert werden könnte, mangelt es nicht. Während die einen für eine komplett autofreie Innenstadt sind, kämpft der Handels- und Gewerbeverein um jeden Parkplatz. Auch in der Politik wurde das Thema lang und intensiv diskutiert. Nun hat die Verwaltung einen Vorschlag aufgegriffen und ein nächtliches Durchfahrtsverbot für die Wester- und die Huntestraße auf die Tagesordnung des nächsten Bauausschusses gesetzt (Donnerstag, 1. Dezember, 18.15 Uhr, Stadthaus).

Wiederholt sei darauf hingewiesen worden, dass es vermehrt Beschwerden wegen unnötig durchfahrender Fahrzeuge auf der Hunte- und Westerstraße gibt, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Damit wird Bezug genommen auf die Beratung im Juni. „Insbesondere in den Abendstunden werden diese sogenannten ,Autoposer‘ als sehr störend empfunden“, heißt es aus dem Stadthaus weiter.

Poller bei „Uhren Spille“ und „BoMe“

Um dieser Problemlage zu begegnen, könnte die Durchfahrt zumindest in den Abendstunden begrenzt werden. Auf der Westerstraße könnte in Höhe des Ladengeschäftes „Uhren Spille“ und auf der Huntestraße in Höhe des Restaurants „BoMe“ eine Fahrbahneinengung mit jeweils einem versenkbaren Poller installiert werden. Letztere könnten zeitgesteuert abends hochfahren und in den Morgenstunden zurückgefahren werden.

Somit wären tagsüber die Durchfahrt und der Anlieferverkehr uneingeschränkt möglich. Der Anliegerverkehr der betroffenen Straßen würde über andere Zufahrtsstraßen die Innenstadt anfahren.

Kosten betragen rund 25.000 Euro

Bleibt noch die Frage der Finanzierung. Die erforderlichen Mittel in Höhe von rund 25.000 Euro müssten außerplanmäßig bereitgestellt werden oder bei den Haushaltsberatungen für den Etat 2023 Berücksichtigung finden.

Eine andere Möglichkeit, den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen, wären Fahrbahnschwellen. Doch wie Baudezernent Manfred Meyer schon in der Bauausschuss-Sitzung im Juni argumentierte, würde der Lärm womöglich dadurch noch zunehmen. Schließlich würden die Autofahrer erst abbremsen, um dann wieder Gas zu geben. Deswegen hatte Ulli Kramer (CDU) auf die versenkbaren Poller verwiesen. Außerdem hatte er über eine mengenmäßige Begrenzung nachgedacht. Wenn zu viele Autos in der Stadt unterwegs seien, könnten die Poller Zufahrten verhindern.