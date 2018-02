Nächtlicher Hubschraubereinsatz in Wildeshausen

Nach Einbruch in Autohaus

Wildeshausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Ahlhorner Straße zu einem Einbruch in ein Autohaus. Gegen 00.50 Uhr wurde bei der Tat die Alarmanlage ausgelöst, wobei die Täter kurz vor Eintreffen der Polizei flüchten konnten.