Harpstedter veröffentlicht Nacktfoto von Ex-Partnerin bei Facebook und bestellt in ihrem Namen Waschmaschine und Dildos

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Ein 33-Jähriger soll eine Frau zur Unrecht beschuldigen, dass sie ihm über den Fuß gefahren ist. © dr

Wildeshausen – Weil er ein Nacktfoto seiner Ex-Partnerin in einer Facebook-Gruppe veröffentlichte und unter ihrer Anschrift Dildos und eine Waschmaschine bestellte, ist ein mehrfach vorbestrafter Harpstedter vom Amtsgericht Wildeshausen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt worden. Es handelt sich um eine Strafe, die ein Urteil aus Lingen wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einbezieht.

Der 43-Jährige hatte nach der Trennung von seiner Partnerin in der Zeit vom 25. Juli bis 25. August 2021 ein Foto von der Frau veröffentlicht, das er unbemerkt aufgenommen hatte. Er nannte auch die Telefonnummer sowie die Adresse und kündigte an, sie sei „geil“ und liebe „spontane Dates“. Der Beitrag wurde 30 Minuten später von einem Administrator gesperrt. Der Harpstedter bestellte jedoch danach insgesamt acht Dildos in vier Lieferungen und am 18. August eine Waschmaschine an die Adresse der Ex-Partnerin in Weyhe. Diese zeigte ihn schließlich bei der Polizei an.

Der Harpstedter gab die Taten zu und erklärte in einer von seinem Verteidiger verlesenen Einlassung den Sachverhalt. Er habe die Frau im Jahr 2020 kennengelernt. Wenig später sei er für ein halbes Jahr in Haft gewesen. „Sie war für mich ein Anker“, so der Mann mit 36 Vorstrafen. Er sei nach der Haft zu ihr gezogen, bis sie im April 2021 eine räumliche Trennung angeregt habe. Er sei nach Oyten gezogen, die Beziehung sei aber wieder aufgelebt, bis er im Juli auf einer Single-Seite ein Foto von ihr gesehen habe. „Das hat mich sehr getroffen“, so der 43-Jährige. Er habe mit dem Facebook-Post unüberlegt gehandelt, auch die Bestellungen seien dumm gewesen.

Noch nie so viel Geschrei in einer Beziehung gehabt

„Es tut mir leid“, entschuldigte sich der Mann bei der Weyherin. Diese schilderte die Beziehung aber weniger harmonisch. „Er tickt völlig anders als ich“, sagte sie. Sie habe ihm helfen wollen, aber später habe sie sich und ihre Tochter von ihm bedroht gefühlt. „So viel Streit und Geschrei habe sie vorher noch nie in einer Beziehung gehabt“, berichtet die Frau. Der Ex-Partner habe sie zudem viel belogen.

Die Staatsanwältin sah alle Vorwürfe bestätigt und sah zudem den Straftatbestand der Nachstellung erfüllt. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung, 150 Stunden gemeinnützige Arbeit und eine Therapie wegen mangelnder Impulskontrolle – wie die Bewährungshelferin angeregt hatte. Der Verteidiger hielt die gemeinnützige Arbeit für überflüssig, weil sein Mandant sich gerade ein berufliches Einkommen verschafft. Auch den Vorwurf der Nachstellung wies er zurück. Die Richterin sah das ähnlich, legte aber Wert darauf, dass der Harpstedter eine Therapie antritt.