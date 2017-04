Nackter Hintern Richtung Stift

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Jedes Jahr stellen sich die Gästeführer im Oldenburger Land an einem Tag kostenlos vor. Die Wildeshauserin Karola Müller erzählte in diesem Rahmen von Halseisen, Hildeborus und nackten Hintern der Bürgermeister.

Stadtgeschichte kann so spannend sein. Diese Erfahrung machten am Sonntag allerdings nur fünf Personen, die am „Tag der Gästeführer“ mit Müller vom Rathaus aus durch die Wildeshauser Innenstadt liefen. Schon an den ersten Stationen gab die Gästeführerin, die vor 45 Jahren wegen ihres Mannes in die Stadt kam, Einblicke, die zum Schmunzeln anregten. Sie begann im Jahr 1270, als Wildeshausen eine Stadt wurde. Mit Heinrich IV. (der Bogener) war der letzte Spross des Grafen Waltbert auf einer Pilgerreise in Palästina gestorben. Erzbischof Hildeborus aus Bremen galt als Nachfolgekandidat für die Leitung des Stiftes und versprach den Wildeshausern, aus dem Marktflecken eine Stadt zu machen. Er ließ die Männer entscheiden, wo das neue Rathaus stehen sollte.

Das Gebäude, vor dem auch gerichtet wurde (erkennbar an der davor stehenden Kastanie), bauten die Wildeshauser in Sichtweite der Alexanderkirche mit drei Bürgermeisterfenstern. „Es gab 24 Senatoren, von denen jeweils acht rotierend für die Stadt zuständig waren“, berichtete Müller. Es habe somit drei Bürgermeister gegeben, die, so erzählt man es, bei Protesten gegen Entscheidungen des Stiftes mit rückwärtigem nackten Antlitz im Fenster Richtung Kirche sitzen konnten, um ihre Meinung kundzutun.

Sehr anschaulich beschrieb die Gästeführerin auch, wie die Menschen nach Gerichtsurteilen „um die Ecke“ des Rathauses gebracht wurden. Dort befand sich ein Halseisen an der Mauer, in das die Verurteilten geschlossen wurden. Zwar war es nicht gestattet, dass man dem Delinquenten handgreiflich verletzte. Aber beschimpfen und mit Eiern sowie Tomaten bewerfen, ohne, dass der Verurteilte berührt wurde, war möglich und erlaubt. „Anschließend wurde den Männern als Zeichen ihrer Schuld das Haar abgeschnitten. Nun können sie sich denken, wer die Perücken erfunden hat. Wir Frauen waren es jedenfalls nicht“, erklärte Kramer ihren Gästen.

Um Rechtssprechung ging es auch an der nächsten Station, dem Lickenberg-Stein, wo 1529 der Bürgermeister geköpft wurde, und bei der Waltbert-Skulptur zeigte Kramer auf den linken Schuh des Reiters. Dort sollen Frauen reiben, wenn sie sich wünschen, dass ihr Liebster nach dem Gildefest unbescholten nach Hause kommt. Der Schuh ist übrigens blank poliert.