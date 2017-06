Nachwuchs für die Pflege ausgebildet

Staatlich geprüfte Pflegeassistenten dürfen sich 16 Schüler der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen nun nennen. Sie haben ihre zweijährige Ausbildung bei der Berufsfachschule Pflegeassistenz bestanden. Die Absolventen können in Altenpflegeheimen, Tagespflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten, Krankenhäusern, Wohngruppen für Pflegebedürftige und Einrichtungen der Behindertenpflege in Kooperation mit dreijährig examinierten Pflegefachkräften arbeiten. Das Aufgabengebiet umfasst in erster Linie die grundpflegerische Versorgung. Außerdem können sie Tätigkeiten wie Blutzuckermessung, Insulin-Injektion, Anziehen von Kompressionsstrümpfen und Verabreichung von Sondenkost von den Pflegefachkräften übernehmen. Ihren Abschluss geschafft haben: Milena Bartels, Jenny Bolinius, Felina Friedrichs, Dina Friesen, Svenja Heisig, Hatice Karaca, Xena Kletzsch, Dennis König, Josephine Kruse, Julia Reineberg, Alia Rustler, Josefina Schmidt, Verena Schulze, Michelle Sextroh, Jennifer Trekel und Angelina Weber. - Foto: bor