Erster Nachwuchs aus der Kinderfeuerwehr in Düngstrup

Von: Dierk Rohdenburg

Geehrte und Beförderte: Die Freiwillige Feuerwehr in Düngstrup zählt 43 aktive Mitglieder und 13 Angehörige der Altersabteilung. © Feuerwehr

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Düngstrup sind erstmals ehemalige Mitglieder der Kinderfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen worden.

Düngstrup – Gleich zwei Jahresberichte gab es coronabedingt bei der Freiwilligen Feuerwehr in Düngstrup im Rahmen der Hauptversammlung zu verlesen. So bilanzierten die Ehrenamtlichen für das Jahr 2021 48 Einsätze mit einem Großbrand und insgesamt 704 absolvierten Stunden. Im Jahr darauf gab es 50 Einsätze mit einem Aufwand von 701 Stunden.

Im Jahr 2021 waren mit Marco Wittrock aus Kleinenkneten, Ian-Niklas Müller aus Bühren und Mattes Gier aus Wideshausen drei Eintritte zu verzeichnen. Im darauffolgenden Jahr kamen mit Ben Bojert aus Lohmühle, Lasse und Ole Gabelmann aus Düngstrup sowie Dennis Hagelmann aus Bargloy vier neue Kräfte hinzu. Somit gibt es bei der Düngstruper Wehr aktuell 43 aktive Mitglieder (davon vier Frauen) und 13 Mitglieder in der Altersabteilung.

Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Ernennung der Zwillinge Ole und Lasse Gabelmann zu Feuerwehrmännern. „Seit 2015 gibt es in Düngstrup eine Kinderfeuerwehr für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Damals waren auch Lasse und Ole dort aktiv“, berichtet Pressewartin Lena Depken. Altersbedingt seien die beiden dann zwischenzeitlich ausgeschieden, verloren aber nie die Beziehung zur Feuerwehr und die Lust, dieses Ehrenamt auszuüben, denn auch ihr Vater Olaf Gabelmann ist als Gruppenführer in der aktiven Wehr tätig. Nun seien die beiden alt genug geworden, um in die aktive Wehr einzutreten. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun die ersten Jungen, die in der Kinderfeuerwehr dabei waren, nun auch in der aktiven Wehr aufnehmen konnten“, so Depken.

Neues Tanklöschfahrzeug in Dienst gestellt

Zu Gast bei den Düngstrupern waren am Freitag die stellvertretende Bürgermeisterin Evelyn Goosmann, Stadtbrandmeister Jens Hogeback sowie die Ehrenstadtbrandmeister Jürgen Koch und Helmut Müller.

Im Rahmen der Bilanz hob Ortsbrandmeister Kurt Hagelmann die Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs hervor. Es wurde am 28. Oktober in Mühlau (Landkreis Mittelsachsen) abgeholt und mit einem großen Aufgebot von fast allen Mitgliedern am Feuerwehrhaus in Düngstrup empfangen.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Hauptfeuerwehrmann Ewald Springer geehrt, 50 Jahre Mitglied ist Erster Hauptfeuerwehrmann Helmut Hogeback. Diensteifrigstes Mitglied war im Jahr 2022 Marc Depken mit 214 Einsatzstunden.