Nachts könnte sich der Trinkwasserdruck verändern

Von: Dierk Rohdenburg

Trübes Wasser, hoher oder niedriger Druck: Der OOWV kündigt Auswirkungen auf das Trinkwassernetz an. © dpa

In den nächsten Tagen könnte es Druckschwankungen im Trinkwassernetz des Landkreises Oldenburg geben. Das ist kein Grund zur Sorge.

Landkreis – Im Wasserwerk des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) in Großenkneten wird eine kleinere Pumpe für den südlichen Abgang des Werks durch eine größere ersetzt. Während der Bauphase zwischen dem 16. Januar und dem 13. Februar dürfte es nach Angaben des Versorgers zu Druckschwankungen im regionalen Trinkwassernetz kommen, die zu Trübungen führen können.

Hierbei handelt es sich laut OOWV um kleinste und unbedenkliche Partikel von Eisen und Mangan, die sich im Laufe der Jahre auf natürliche Weise in den Wasserleitungen festgesetzt haben, sich aufgrund veränderter Fließgeschwindigkeiten lösen und ausgespült werden können.

Auch Trübungen des Wassers sind möglich

„Südlich des Wasserwerks wird der Druck etwas fallen, nördlich wird er steigen. Tagsüber sollte das kaum spürbar sein, doch nachts werden die Auswirkungen deutlicher festzustellen sein“, prognostiziert Imke Bölts aus dem Sachgebiet Verbundbetrieb und Messtechnik des OOWV, in einer Pressemitteilung. Ein Druckanstieg und Trübungen können in Dötlingen, Ganderkesee, Großenkneten (nördlicher Teil), Hatten, Hude und Wardenburg auftreten. Zu einer Druckminderung und Trübungen kann es in Bakum, Cappeln, Cloppenburg, Emstek, Goldenstedt, Großenkneten (südlicher Teil), Lohne (nur Nordlohne), Visbek und Wildeshausen kommen.

Die Vergrößerung der Trinkwasserabgabemenge aus dem Wasserwerk für den Süden wird möglich, da die neue Trinkwasserleitung von Sandelermöns nach Diekmannshausen eine Entlastung für das Wasserwerk Großenkneten bringen und somit die Wasserverteilung im Norden des OOWV-Verbandsgebiets anders aufgestellt wird. „Dadurch werden in Großenkneten Kapazitäten frei, die wir zur Versorgung unserer im Süden gelegenen Mitgliedskommunen nutzen können“, erklärt OOWV-Projektleiter Lutz Trittin das Verfahren. „Die Versorgungssicherheit für diese Bereiche wird somit auch in Zeiten hoher Wasserabgaben verbessert.“