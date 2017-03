„Nacht-Marie“ und „Biergeschichten“

Wildeshausen - Die Kostümführung „Unterwegs mit der Nacht-Marie“ bietet der Verkehrsverein Wildeshausen am Mittwoch, 15. März, an. „Erleben Sie eine abendliche Führung der besonderen Art – heiter, kurzweilig, unterhaltsam und informativ.

Gästeführerin Sabine Plate-Panschar führt Sie kostümiert als ,Nacht-Marie‘ von dem historischen Rathaus aus über den Stadtwall, entlang der Alexanderkirche und wieder zurück zum Marktplatz“, heißt es in der Ankündigung.

Dabei kommt die Gruppe in der einen oder anderen Gasse an Häusern vorbei, zu denen die „Nacht-Marie“ so manche Geschichte zu erzählen weiß. Nach der unterhaltsamen Führung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Abend gemeinsam bei einem Gläschen im Ratskeller enden zu lassen.

Die Führung beginnt um 18 Uhr auf dem Marktplatz und dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Kosten von sechs Euro pro Person werden vor Ort eingesammelt, die Einkehr muss selbst gezahlt werden. Anmeldungen werden bis einen Tag vorher im Verkehrsbüro oder unter der Telefonnummer 04431/6564 entgegengenommen.

Bier und Schnaps

Unter dem Motto „Bier- und Schnapsgeschichten“ steht eine Führung, die am Freitag, 17. März, von Sabine Plate-Panscher angeboten wird. Start ist um 19. Uhr auf dem Marktplatz.

„Sabine Plate-Panschar erheitert Sie an diesem sicherlich unvergesslichen Abend mit zum Teil hochprozentigen‘ Geschichten von Bierbrauern, Schnapsbrennern und durstigen Bürgern aus alten Zeiten. Unterwegs probieren Sie kleine Schnäpschen und kehren in drei Lokale ein, in denen verschiedene Biersorten, darunter das Wildeshauser Bannas-Bier, sowie kleine Snacks geboten werden“, so der Verkehrsverein. Ein lustiger Abend sei somit gewiss.

Treffen für die etwa dreistündige Führung ist auf dem Marktplatz. Die Kosten von 22,50 Euro pro Person (inklusive Getränke und Snacks) werden vor Ort eingesammelt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Teilnehmen dürfen Interessierte ab 18 Jahren. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 15. März, möglich.

jd