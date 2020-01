Nachbarschaftsstreit: Walnussbaum muss „bluten“

Mehr als 50 Jahre alter Baum an der Wittekindstraße beschnitten / Anzeige erstattet

+ Der große Walnussbaum an der Wittekindstraße wurde beschnitten, woraufhin er „blutete“. Fotos: bor

Wildeshausen – Seit mehr als 50 Jahren steht ein Walnussbaum an der Wittekindstraße in Wildeshausen. Ob der über zehn Meter hohe Laubbaum mit einem Stammumfang von zwei Metern im Frühling wieder aufblüht, ist zurzeit aber fraglich: Ein Ast mit rund 40 Zentimetern Durchmesser, der auf das Nachbargrundstück ragte, wurde abgesägt. Daraufhin fing der Baum an, stark zu „bluten“. Das kann gefährlich sein, denn der Verlust des Baumsaftes kann zu Beschädigungen im Leitungssystem der Pflanze führen. Deswegen raten einige Experten dazu, nur bei Frost zur Säge zu greifen.