Nach Vorwürfen: „Kein Interesse an Bauflächen“

Rolf Hüffermann: Abholzung am Kiebitzweg ist nur Waldpflege

+ Am Kiebitzweg wurden mehrere Bäume gefällt. Es soll sich jedoch nur um Waldpflege gehandelt haben. Foto: dr

Wildeshausen – In dem Wäldchen am Kiebitzweg in Wildeshausen sind nach Angaben des Besitzers der Fläche, Rolf Hüffermann, keine größeren Abholzaktionen geplant. Er hat auch nicht vor, eine Änderung des Bebauungsplanes zu beantragen. Damit reagiert Hüffermann auf Sorgen der Anwohner an der Straße „Am Reepmoor“, die wir am Mittwoch veröffentlicht hatten. „Auf der Fläche wird nur die nötige Pflege betrieben“, versichert Hüffermann. Einerseits habe er nach dem Windbruch vor zwei Jahren Buchen und Eichen aus dem Wald holen müssen, andererseits seien in den vergangenen Monaten eher nicht so wertvolle Bäume wie Traubenkirschen gefällt worden.