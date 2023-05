Nach Messerattacke gegen Schüler: Landrat Pundt will Präventionsprojekte stärken

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Kriminaltechnik untersuchte den Tatort. © 261-News

Wildhausen – Christian Pundt, Landrat des Landkreises Oldenburg und promovierter Kriminalpsychologe, hat sich am Mittwochnachmittag gegenüber unserer Zeitung entsetzt über die Gewalttat an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Oldenburg geäußert.

Er lehne jegliche Form von Gewalt ab, betonte Pundt auch in einem Interview, das er am Mittwoch dem Fersehsender RTL gab.

Wie berichtet, wurde ein Schüler der BBS an der St.-Peter-Straße (in Trägerschaft des Landkreises Oldenburg) gegen 10 Uhr bei einer Auseinandersetzung mit einem Mitschüler schwer verletzt. Der Mitschüler zückte ein Messer.

Opfer im Toilettenbereich aufgesucht

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist laut Polizeibericht davon auszugehen, dass das 16-jährige Opfer aus Großenkneten den Toilettenbereich aufsuchte und dort durch einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche wurde vor Ort medizinisch behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Er ist nach Angaben von Pundt mittlerweile außer Lebensgefahr, wurde jedoch in ein künstliches Koma versetzt.

Das Lehrpersonal sowie die Schülerinnen und Schüler wurden vor Ort durch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Oldenburg psychologisch betreut. Der Unterricht wurde abgebrochen.

Der 17-jährige Tatverdächtige aus dem Raum Ganderkesee wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Pundt kündigt Präventionskonzepte an

Pundt kündigte an, schon bald in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern und den Schulen im Landkreis weitere Konzepte zu entwickeln, um präventiv gegen Gewalt auf Schulhöfen einzugehen. Laut Statistik sei das ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinne und dem man unbedingt konsequent begegnen müsse. In welcher Beziehung Täter und Opfer standen, ist laut Pundt noch unklar.