Nach Körperverletzung: Junge Täter zahlen ihre Strafe gleich bar

AUS DEM GERICHT Verfahren gegen zwei Wildeshauser eingestellt

Wildeshausen – Das kommt vor dem Amtsgericht nicht häufig vor: Zwei junge Wildeshauser, deren Verfahren wegen Körperverletzung gegen eine Strafzahlung eingestellt wurden, zückten am Ende der Verhandlung am Mittwoch ihre Börsen und zahlten jeweils 150 Euro an das Opfer. Damit gab es keine Einträge in das Bundeszentralregister und die Auseinandersetzung um Schläge sowie Tritte am Abend des Wildeshauser Gildefestauftaktes 2017 hatten ein Ende.