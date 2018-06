Nach Drahteseln gibt es bald Tierbedarf

Neuer Fachmarkt am Westring in Wildeshausen geplant / Bebauungsplan geändert

+ Dort, wo einige Jahre Fahrräder angeboten wurden, sollen bald Tierbedarfsartikel verkauft werden. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Einige Monate lang steht der Fahrradshop am Westring 6a in Wildeshausen nun schon leer. Bald soll es eine neue Nutzung der Geschäftsräume geben. Der Besitzer der Immobilie plant, dort einen Fachmarkt für Tierbedarf einziehen zu lassen. Dem Vernehmen nach handelt es sich nicht um einen Umzug eines bereits in Wildeshausen ansässigen Händlers, sondern um ein neues Geschäft.