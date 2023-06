Nach der Messerattacke in Wildeshausen: AfD fragt nach Prävention in Schulen

Von: Dierk Rohdenburg

An den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen gab es eine Messerattacke. © 261News

Landkreis – Die AfD-Fraktion im Landkreis Oldenburg hat nach der Messerattacke auf einen 16-jährigen Schüler an den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen einen Fragenkatalog vorgelegt.

In einem ersten Antrag hatte sich die Partei für regelmäßige Waffenkontrollen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises ausgesprochen. Wie Andreas Altergott, Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreis, am Donnerstag ausführte, habe es „erwartungsgemäß“ Widerspruch gegeben.

Unter anderem habe der SPD-Kreistags- und Landtagsabgeordnete Thore Güldner statt eines „populistischen Antrags“ lieber mehr „vernünftige Gewaltprävention“ gefordert.

„Wir möchten daher wissen, was bisher und in den vergangenen Jahren an den öffentlichen Schulen im Landkreis Oldenburg für Präventivmaßnahmen gelaufen sind“, teilte Altergott nun in einem Schreiben an Landrat Christian Pundt mit. Erst wenn eine Bestandsaufnahme erfolgt sei, könne man ernsthaft sagen, ob an der Stelle mehr Engagement helfen könnte. „Wir möchten außerdem sehen, wie sich das staatliche Engagement für Gewaltprävention verändert hat und auch welche Schulen Schwerpunkt für bestimmte Maßnahmen sind“, betonte Altergott, der fortfuhr: „Da Präventionsmaßnahmen in der Regel nur greifen, wenn mit diesen früh genug begonnen wurde und diese wiederkehrend stattfinden, muss man im konkreten Fall eines 17-jährigen Tatverdächtigen schauen, welche Präventionsmaßnahmen vor zehn Jahren stattgefunden haben.“

AfD fordert eine detaillierte Aufstellung

Die AfD fordert nun eine aufwendige und detaillierte Aufstellung für jede Schule darüber, welche Präventivmaßnahmen gegen Gewaltdurchgeführt wurden. Sie möchte wissen, durch welche Einrichtungen diese Maßnahmen vorgenommen wurden, ob es im Landkreis Personal gibt, das sich mit dem Thema Gewaltprävention an öffentlichen Einrichtungen beschäftigt und wie viel Geld der Landkreis für derartige Aktionen ausgegeben hat.