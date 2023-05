Nach der Messerattacke an den BBS in Wildeshausen: AfD für Waffenkontrollen an Schulen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Messerangriff an den BBS: Die Polizei ermittelt weiter zum Tatmotiv. © 261News

Wildeshausen – Nach der Messerattacke am Mittwoch in Wildeshausen hat die AfD-Fraktion im Kreistag des Landkreises Oldenburg einen Antrag auf stichprobenartige Kontrollen des Waffenverbots an Schulen durch das Ordnungsamt gestellt.

Gemäß Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums sei es verboten, an Schulen Waffen bei sich zu tragen, heißt es von der Partei. Dafür müssten die Eltern der Schüler auch unterschreiben, so AfD-Fraktionsvorsitzender Andreas Altergott, der weiter ausführt: „Offenbar reicht das bloße Unterschreiben eines Verbotes aber nicht aus, damit Waffen aus den Schulen fern bleiben.“ Das habe der Vorfall am Mittwoch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) gezeigt, bei dem ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee einen 16-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten im Toilettenbereich mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte.

AfD fordert regelmäßige unangekündigte Kontrollen

„Das Waffenverbot an Schulen muss kontrolliert und durchgesetzt werden“, fordert die AfD. Dazu stehe dem Landkreis das Ordnungsamt zur Verfügung, das regelmäßig unangekündigte Kontrollen vor den Schulen des Landkreises durchführen solle. „Sollten Waffen bei einem Schüler gefunden werden, muss im Wiederholungsfall ein Schulverweis ausgesprochen werden“, schreibt Altergott.

Landrat Christian Pundt erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er vor der Beratung des AfD-Antrags eine rechtliche Prüfung vornehmen will. „Ich möchte Kinder und Jugendliche nicht unter Generalverdacht stellen“, betonte er. Verhältnisse wie in den Vereinigten Staaten, in denen vor Schulen Taschenkontrollen vorgenommen würden, wolle er nicht im Landkreis. „Sicherheit ist wichtig, aber wir leben immer noch in einem friedlichen ländlichen Umfeld“, glaubt Pundt, dass regelmäßige Kontrollen vor den Schulen nicht nötig sind.

Keine Kritik an der Präventionsarbeit der BBS

Bereits am Mittwochnachmittag hatte der Landrat sein Entsetzen über die Messerattacke geäußert. Er lehne jegliche Form von Gewalt ab, betonte Pundt, der am Institut für Kriminalpsychologie in Bremen promoviert und seine Dissertation über Gewalt an Schulen verfasst hat, gegenüber unserer Zeitung.

Der Landkreis ist Schulträger der BBS. Pundt kündigte an, schon bald in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen sowie den Schulen weitere Konzepte zu entwickeln, um präventiv gegen Gewalt auf Schulhöfen vorzugehen. Laut Statistik sei das ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinne und dem man konsequent begegnen müsse. Zur Verrohung der Sitten trügen auch soziale Medien bei, die durch wiederholte massive Gewaltdarstellungen das Empfinden der Menschen abstumpfen lassen, so Pundt.

Opfer kann noch nicht befragt werden

Keine Kritik wollte der Landrat an den BBS äußern. Dort seien in jüngerer Vergangenheit immer wieder Präventionskurse zum Thema Mobbing und Gewalt auf dem Schulhof angeboten worden. Die Arbeit des Schulleiters Jens Haar sei dabei sehr zu loben, sagte Pundt.

Die Polizei hat noch keine weiteren Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Das Opfer, so die Polizeipressestelle, sei aufgrund der schweren Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig.