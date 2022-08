Nach Abriss des Nachbarhauses: Geschädigte sollen zahlen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Seit Monaten schwer beschädigt: Antje Knüppel. Erik und Annett Dyballa (v.l.) zeigen, wie ihr Haus auf der Abbruchseite aussieht. © dr

Wildeshausen – Der Fall, bei dem ein Abrissbagger an einem Haus an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen den kompletten Giebel freigelegt und damit massive Schäden verursacht hat, die bislang nicht repariert wurden, interessiert nun auch Fernsehsender.

Nach unserer Berichterstattung drehte ein Team der Produktionsfirma „Kamera 2“ bei Annett und Erik Dyballa sowie Antje Knüppel, deren Wohnbereich direkt an die Außenwand grenzt, die vom Abrissbagger schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein weiterer Fernsehsender hat sich angesagt.

Wie berichtet, war im April das Abrissunternehmen ohne jede Vorankündigung vorgefahren und hatte das abgängige Nachbargebäude an der Ahlhorner Straße 103 Stück für Stück zerlegt. Aber ganz offensichtlich ging bei dieser Aktion auch einiges an Dyballas Haus zu Bruch, was eigentlich unversehrt bleiben sollte. „Der Bagger ist mit dem Greifer im Dachbereich gewesen und hat dort ein riesiges Loch in das Mauerwerk gerissen“, stellte Erik Dyballa geschockt fest. Bei seiner Schwiegermutter Antje Knüppel zog es plötzlich kühl in die Wohnung, und Baustellensand wehte herein, weil ein Teil der Fassade fehlte. Wenige Tage später kam der Bagger noch einmal und zerstörte Teile des Kamins von außen. Da riefen die Dyballas die Polizei.

Baufirma möchte, dass sich Dyballas an den Kosten beteiligen

Seitdem befassen sich Anwälte mit der Thematik, denn die auftraggebende Firma „NW Projektbau Landwehr“ in Vechta gestand zwar ein, dass Schäden entstanden seien, dass der Bagger aber nur Teile des maroden Hauses weggenommen habe, nicht aber von Dyballas Eigenheim.

„Man hat uns vor Kurzem signalisiert, dass man alles wieder in Ordnung bringen will“, so Erik Dyballa. So wolle man eine neue Wand aus Porenbetonsteinen errichten, das beschädigte Dach reparieren, sowie neue Ortgänge herstellen. Zudem würde die Wand verputzt. Die Kosten für diese Maßnahme inklusive dem Aufstellen eines Gerüstes bezifferte die Baufirma mit rund 12.200 Euro. Davon, so hieß es von Landwehr, sei man bereit, 7 000 Euro zu übernehmen, Dyballas müssten rund 5.000 Euro als Eigenanteil zahlen. Immerhin würden sie durch die neue Wand schließlich auch eine höhere Dämmwirkung erhalten.

Schwer beschädigt: So sah der Dachgiebel aus, nachdem der Abissbagger fertig war. © Dyballa

„Das ist für uns völlig unverständlich“, so Annett Dyballa. „Unsere Hauswand ist doch allein durch den Abriss des anderen Hauses freigelegt worden.“ Sie moniert, dass nicht nur die Brandmauer beschädigt ist, sondern überall im Haus Risse entstanden seien. Auch das Dach sei massiv beschädigt worden. Sie könne überhaupt nicht verstehen, warum die Firma Landwehr sich so verhalte. „Die müssen doch als Bauherren ein Herz für die Nachbarn haben und das schnell reparieren.“

Die Schäden sind offenbar deutlich größer

Das Filmteam hatte einen unabhängigen Sachverständigen beauftragt, der zwar kein offizielles Gutachten ausstellen konnte. Er nahm aber nach einer eingehenden Besichtigung Stellung zu den besichtigten Schäden, die er auf 40.000 bis 50.000 Euro bezifferte. Durch die Risse im Mauerwerk sei ein Fenstersturz gefährdet, so die mündliche Expertise, das Dach sei so stark beschädigt, dass es schnellstens hätte repariert werden müssen. Zudem könne nur eine tragende Wand für die nötige Sicherheit des Hauses der Dyballas sorgen. Ganz offen bescheinigte der Gutachter vor laufenden Kameras, bei der Abbrucharbeit handele es sich um eine „Schande fürs Handwerk“, er könne nicht verstehen, wie so etwas in der heutigen Zeit geschehen konnte. Außerdem gab er den Dyballas mit auf den Weg, dass es zwar keine Abbruchgenehmigung hätte geben müssen. Man hätte aber in jedem Fall einen konkreten Abbruchplan erstellen müssen. Davon, so die Stellungnahme, sei bei diesem Projekt ganz offenbar nichts zu sehen.

Antje Knüppel beklagt unterdessen, dass es jetzt seit bald fünf Monaten bei ihr in der Wohnung zieht, weil die Schäden notdürftig mit Folie abgedeckt wurden. Noch viel schlimmer, so ihre Befürchtung, dürfte es im Herbst werden, wenn nicht bald etwas geschieht. Zwei Starkregen hätten schon einige Feuchtigkeit gebracht.