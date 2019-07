Nabu will Blutbuche zum Naturdenkmal machen

Wildeshausen – Der Naturschutzbund (Nabu) schlägt vor, die Blutbuche an der Visbeker Straße vor dem Krankenhaus Johanneum Wildeshausen zu einem Naturdenkmal zu machen. Hintergrund sind Befürchtungen, dass der altehrwürdige Baum bei den geplanten Baumaßnahmen der Klinik weichen muss.

Das Krankenhaus soll für knapp 38 Millionen Euro umgebaut und erweitert werden. Auch der Stadtrat hatte sich während seiner Juni-Sitzung dafür ausgesprochen, den Baum zu erhalten und dies zur Bedingung für die finanzielle Förderung der Bauarbeiten gemacht.

Laut Nabu fordern auch viele Bürger, den Baum zu schützen. Die etwa 100 Jahre alte Buche könne bei der Erweiterung des Krankenhauses in Bedrängnis geraten, so die Befürchtung. Vom Krankenhaus heißt es dazu, man wünsche, dass der Baum erhalten bleibt. Was die Erweiterung angeht, ist die Detailplanung des betroffenen Abschnitts noch nicht abgeschlossen. Die Bauarbeiten würden auch erst in einigen Jahren starten.

Der Nabu begrüßt das Engagement der Bürger und verweist darauf, dass gerade ältere Bäume zum Klimaschutz beitragen würden. Der Nabu hat sich am Montag mit einem Schreiben an den Landkreis Oldenburg gewendet. Die Naturschützer wünschen sich darin, dass der Baum in die Liste der Naturdenkmale aufgenommen wird.

Blutbuche von Wildeshausen um 1870/80 gepflanzt

Zur Begründung heißt es in dem Antrag: „Der Baum wurde offenbar kurz nach der Klinikgründung Ende der 1870er- oder in den 1880er-Jahren gepflanzt und hat sich mittlerweile zu einem wunderschönen, imposanten Baum mit ausladender Krone entwickelt, der das Bild in diesem Stadtteil mit prägt.“

Abgesehen davon erscheint dem Nabu der Erhalt der Buche aus medizinischer Sicht sinnvoll. Nach heutigem Forschungstand nehme bereits die Sicht aus dem Krankenhausfenster auf ein waldbestandenes Gelände Einfluss auf die Heilung, heißt es im Nabu-Schreiben.