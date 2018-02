Bäume am Gildeplatz gefällt: Nabu befürchtet „Kahlschlag“

Folgen weitere?

+ © Rohdenburg Gefällte Bäume an der Burgstraße. Hier entsteht ein Parkplatz. © Rohdenburg

Wildeshausen - Naturschützer machen sich Sorgen darüber, dass in der Wildeshauser Innenstadt zahlreiche Bäume für Bauprojekte wie Parkplätze und Wohnhäuser weichen müssen. So wurden vor wenigen Tagen einige Bäume auf dem Grundstück der Burgstraße 1, das an den Gildeplatz grenzt, gefällt. Wie berichtet, wollen die Eigentümer der Immobilie auf dem Areal 21 Parkplätze anlegen. Es handelt sich um die Fläche hinter der Buchhandlung „Bökers am Markt“. Laut Stadtverwaltung besitzt der Bereich zwei Ein- und Ausfahrten vom beziehungsweise auf den Gildeplatz.