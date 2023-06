Mutmaßliche Geldautomatensprenger von Wildeshausen und Ganderkesee festgenommen

Von: Dierk Rohdenburg

Sprengung in Wildeshausen. Am 7. September waren die Täter dort erfolgreich. Archivfoto: Franitza © -

Wildeshausen/Ganderkesee/Lüneburg – Die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg hat in Zusammenarbeit mit Niederländischen Polizeibehörden und unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück drei Haftbefehle gegen Mitglieder einer Bande vollstreckt, die unter anderem Geldautomaten in Wildeshausen und Ganderkesee gesprengt haben sollen.

In Wildeshausen waren sie am 7. September 2022 in einen Raum neben einem Supermarkt an der Harpstedter Straße eingedrungen und hatten gegen 2.40 Uhr die Sprengung des Volksbank-Automaten veranlasst. Die Täter entkamen, hatten aber wohl nur wenig Geld erbeutet, weil der Automat kaum noch gefüllt war.

In Ganderkesee hatten sie am 28. Oktober 2022 gegen 4.10 Uhr einen Automaten der Landessparkasse in einem Mehrparteienhaus am Grünen Weg gesprengt und waren erfolgreich auf der Autobahn vor der Polizei geflüchtet.

Am Donnerstag, 29. Juni, in der Frühe startete die Polizei laut eigenem Bericht in Eindhoven und ´s-Hertogenbosch in den Niederlanden eine Durchsuchungsaktion in 21 Objekten und nahmen die Tatverdächtigen fest. Den Männern werden 18 Geldautomatensprengungen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen zugeschrieben.

Auch scharfe Schusswaffen beschlagnahmt

Im Rahmen der Aktion wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter auch hochmotorisierte Kraftfahrzeuge, präparierte Sprengvorrichtungen und mehrere scharfe Schusswaffen. In Niedersachsen sind die wiederholt aus den Niederlanden eingereisten Täter mutmaßlich neben Wildeshausen und Ganderkesee für Geldautomatensprengungen in Seevetal-Fleestedt (Landkreis Harburg) und Voltlage (Landkreis Osnabrück) verantwortlich. Insgesamt konnte bei den verübten Taten im Bundesgebiet laut Polizei eine Summe von mehr als einer Million Euro erbeutet werden.

Polizeipräsident Thomas Ring lobte in einer Pressemitteilung: „Der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg ist hier in beispielhafter internationaler Zusammenarbeit mit der Justiz und anderen Strafverfolgungsbehörden ein beeindruckender Ermittlungserfolg gelungen. Das Kriminalitätsphänomen der Geldautomatensprengungen ist durch das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie das rücksichtslose Fahr- und Fluchtverhalten der Täter besonders gefährlich.“

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, sagte in der Pressemitteilung: „Dieser Ermittlungserfolg zeigt einmal mehr, wie wichtig und richtig es war, die polizeilichen Maßnahmen zu verstärken.“