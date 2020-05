Mutmaßliche Brandstifter vor Gericht

Schnell gelöscht: Die Feuerwehr Ahlhorn war am 30. Mai in Steinloge und barg den Blitzeranhänger. Foto: nsn

Landkreis – Am Himmelfahrtstag des vergangenen Jahres brannte gegen 23 Uhr in Steinloge der Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg und wurde schwer beschädigt. Schnell war klar, dass es sich um Brandstiftung handeln musste. Die Täter entkamen jedoch unerkannt.

Im Dezember konnte eine eigens gebildete Ermittlungsgruppe der Polizei allerdings einen Fahndungserfolg vermelden: Zwei Tatverdächtige, ein 22-Jähriger aus Essen und ein 37-Jähriger aus Cloppenburg, waren festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Die beiden Männer müssen sich ab Dienstag vor dem Landgericht in Oldenburg zahlreichen Anklagepunkten stellen. Es sind vier weitere Verhandlungstermine festgesetzt worden. Der 37-Jährige wird dazu aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Rachefeldzug ab Februar 2019 durchgeführt

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg geht in ihrer Anklageschrift davon aus, dass die beiden Männer spätestens im Februar 2019 den Entschluss gefasst hatten, sich durch Straftaten, insbesondere durch Brandstiftungen und Sachbeschädigungen, für vermeintlich ungerechte Behandlungen durch Polizeibeamte und Bedienstete des Landkreises Cloppenburg im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten zu rächen.

Hierzu soll der 37-Jährige am 24. Februar in Cloppenburg ein Dienstfahrzeug des Landkreises angezündet haben. Der BMW brannte ebenso wie ein danebenstehendes Fahrzeug komplett aus, wobei ein Schaden in Höhe von rund 70 000 Euro entstand.

Streifenwagen angezündet

Am 4. März soll derselbe Angeklagte laut Staatsanwaltschaft kurz vor Mitternacht in Cloppenburg einen in einer Hofeinfahrt abgestellten Streifenwagen der Polizei angezündet haben. Das Auto fing Feuer, konnte jedoch vor dem Ausbrennen gelöscht werden.

In der Nacht zum 2. April soll der 37-Jährige in Cappeln einen Stromverteilerkasten einer fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage unter Zuhilfenahme von Brandbeschleuniger angezündet haben. Der Kasten brannte aus.

Bürger entdeckten das Feuer

Laut den Ermittlungen der Polizei waren beim mobilen Blitzeranhänger in Steinloge beide Angeklagten aktiv. Dort sollen sie am 30. Mai an der Ahlhorner Straße in Höhe der Buchenallee zwei Autoreifen am Anhänger angezündet haben. Aufmerksame Bürger hatten das Feuer bemerkt. Eine Polizeistreife aus Ahlhorn hatte das Feuer mit Pulverlöschern eingedämmt, die Feuerwehr hatte den Bereich dann komplett abgelöscht. Einige der Daten konnten gerettet werden, der Schaden wird mit 57 000 Euro beziffert.

Doch damit hatten die beiden Männer wohl noch lange nicht genug. Am 7. Juli sollen sie den Wagen einer Polizeibeamtin vor deren Wohnhaus in Emstek angezündet haben. Für den 18. Juli wirft die Staatsanwaltschaft ihnen vor, an der Eschstraße in Cloppenburg ein Dienstfahrzeug des Landkreises Cloppenburg angezündet zu haben. Weitere Angriffe richteten sich gegen einen Kleinbus der Polizei in Vechta sowie jeweils eine Geschwindigkeitsmessanlage in Cloppenburg, in Cappeln und in Essen.

Hausdurchsuchungen bei den Tätern

Nach der Festnahme der beiden Männer konnten die Polizeibeamten im Rahmen von Hausdurchsuchungen nach eigenen Angaben mutmaßliches Diebesgut und Beweismaterial sichern. Darunter waren unter anderem mehrere Tausend Euro, Werkzeuge, pyrotechnische Gegenstände und eine Schreckschusspistole.

Laut Angaben des Landgerichts Oldenburg wird Brandstiftung bei Kraftfahrzeugen laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. dr