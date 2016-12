Mit dem „Mut der Götter“ über den Weihnachtsmarkt

Historische Meile und traditionelle Budenstadt ergänzen sich in Wildeshausen

+ Auf dem historischen Markt gab es altes Handwerk zu bestaunen. Hier ist ein Schmied am Werk. - Fotos: Rohdenburg

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. So mag es vor knapp 600 Jahren überall in der Stadt Wildeshausen gerochen und geklungen haben. Auf dem Weg vom Rathaus zur Alexanderkirche brannte Holz in unzähligen Feuerkörben und schlug der Schmied auf das glühende Eisen. Wie gut, dass die Feuerwehr nicht weit entfernt war.

Die Brandschützer hatten sich fast auf der Hälfte der Strecke postiert und boten erstmalig in einer Bude heiße Getränke wie Brandmeister-Pflaume und Glühwein mit Feuer an. Unterdessen hatten sie ihre beiden Feuerkörbe mitten auf dem Weg gut im Blick, und der Erlös der gesamten Verkaufsaktion kam dem Feuerwehrverein zugute.

Der Weihnachtsmarkt (geht noch bis zum 18. Dezember) und der historische Markt (endete Sonntag) bildeten in diesem Jahr eine noch harmonischere Einheit als im Vorjahr, und dem Gefühl nach lockten die Buden deutlich mehr Besucher an.

+ Auf dem Marktplatz unterhielt „Holgers Licht-Bühne“ die Kinder im Auftrag des Handels- und Gewerbevereins.

Traditionell kamen die meisten Gäste über den Marktplatz. Schon dort nahmen viele den ersten Glühwein und nutzten die Gelegenheit, Schmuck oder leuchtende Lampen zu erstehen. Die Kinder konnten Karussell fahren oder „Holger“ lauschen, der im Auftrag des Handels- und Gewerbevereins die Kleinsten unterhielt. Als er nach den Weihnachtswünschen der Kinder fragte, war sogar ein i-phone-7 dabei, das „Holger“ locker als „Wisch-Handy“ titulierte. Aus der Schar der Erwachsenen kamen dagegen eher Wünsche wie „mehr Zeit für die Familie“.

Nebenan vermeldeten die Rotarier einen Rekord: Trotz des Regens gingen am Sonnabend 160 Liter Grünkohlpfanne und Erbensuppe über die Theke. Und natürlich wurden auch ganz viele Tombola-Lose verkauft.

Unterdessen drehte sich auf dem historischen Markt ein Schwein bei Bräter „Helmut der Gutmütige“, übten die Kinder Pfeilschießen vor der Kirchenmauer, und Gaukler erzählten lustige Geschichten. Für manch ein Kind war die Arbeit des Schmiedes ein eindrucksvolles Erlebnis, während die Erwachsenen geheimnisvolle Getränke wie „Ragnorok“ probieren konnten. Dafür, so die Ankündigung, brauchten sie aber „den Mut der Götter.“ - dr