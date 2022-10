Musikschulleiter Rafael Jung verabschiedet sich aus Wildeshausen

+ © Schneider Hat am Freitag seinen letzten Arbeitstag: Der langjährige Leiter und Geschäftsführer der Musikschule des Landkreises Oldenburg, Rafael Jung. © Schneider

Geschäftsführer Rafael Jung gibt am Freitag den Schlüssel ab. Den Ruhestand verbringt er unter anderem im Tonstudio.

Wildeshausen – An seinen ersten Arbeitstag bei der Musikschule des Landkreises Oldenburg kann sich Rafael Jung noch sehr gut erinnern: Im ersten Raum links des Ganderkeseer Schulzentrums, dem Krankenzimmer, gab er am 1. Januar 1983 einem etwa Sechsjährigen Unterricht. „Das Klavier war alt und braun, aber der Schüler hat hervorragend gespielt“, weiß Jung noch. Der Klavierlehrer mit dem damals lockigen Haar stieg schnell auf, übernahm zunächst die stellvertretende und ab 1988 dann als 31-Jähriger die Leitung der Musikschule. Seit dem Umbau in eine GmbH im Jahr 2005 ist er zudem Geschäftsführer. Zum Monatsende gibt er diese Posten ab. Dann verabschiedet sich der 65-Jährige in den Ruhestand.

„Das wird bestimmt komisch, wenn ich hier am Freitag zum letzen Mal die Tür zuziehe und den Schlüssel abgebe“, vermutet Jung und lässt den Blick durch sein Büro an der Burgstraße in Wildeshausen schweifen, wo sich seit 2009 der Hauptsitz der Musikschule befindet. „Den letzten Schrank habe ich schon am Montag ausgeräumt, die Bilder muss ich noch einpacken.“ Mit den Kollegen hat Jung vor den Ferien Abschied gefeiert, und auch eine Übergabe an seinen Nachfolger Gerson Stiening ist bereits erfolgt. Ihm wünscht der scheidende Geschäftsführer ein tolles Händchen beim Heranführen möglichst vieler Kinder ans Musikmachen, eine so gute wirtschaftliche Situation wie im vergangenen Jahrzehnt und innovative Ideen. Letzteres auch mit Blick auf neue Herausforderung wie beispielsweise die flächendeckende Einführung der Ganztagsschule an den Grundschulen ab dem Jahr 2026. „Da müssen Wege für die Musikschulen gefunden werden. Denn nach 15 oder 16 Uhr hat sicherlich kein Schüler mehr Bock, ein Instrument zu lernen“, meint Jung.

Umbau zur GmbH war das einschneidenste Erlebnis

Beim Blick zurück erinnert er sich sowohl an Meilensteine als auch an kleine Veränderungen. „Nur, warum ich mich irgendwann für die Organisationsverwaltung interessiert habe, fällt mir nicht mehr ein“, sagt er. Jung weiß noch, dass es eine Umstellung war – vom Musikstudenten zum Klavierlehrer mit Fünf-Tage-Woche und etwa 50 Schülern. Und dass er, dann schon als Leiter, mal überlegt hatte, zum Badischen Konservatorium nach Karlsruhe zu wechseln. „Die haben einen Direktor gesucht. Aber meine damalige Frau fand, dass die dort so komisch reden. Also sagte ich ab“, erzählt er. Die Entscheidung habe er nie bereut.

Seine ersten Jahre bei der Musikschule seien vom Ausbau des Gruppenunterrichts geprägt gewesen. Die Anzahl der Stunden pro Woche sei aus wirtschaftlichen Gründen deutlich reduziert, die Zahl der Musikschüler hingegen erhöht worden. „Das einschneidendste Erlebnis war dann 2005 der Umbau zur GmbH. Das hat richtig Auftrieb gegeben“, sagt Jung. „Wir waren plötzlich ein Unternehmen am Markt und keine Behörde mehr, konnten wesentlich freier und schneller agieren und hatten unser öffentliches Erscheinungsbild fortan selbst in der Hand.“ Mit dem Einzug in das Gebäude an der Burgstraße sei schließlich auch ein Stück Sichtbarkeit am größten Standort der Musikschule dazugekommen. „Und natürlich ein toller Konzertsaal“, meint der 65-Jährige, der als Musiker auch selbst gerne auf der Bühne steht.

„Während des Lockdowns monatelang in leerem Haus gesessen.“

Seine Zeit bei der Musikschule sei von vielen schönen Veranstaltungen begleitet worden. Verzichtet hätte er hingegen gerne auf die Coronajahre und die damit einhergehenden Lockdowns. „Da hat man hier monatelang in einem leeren Haus gesessen“, berichtet er. Dank des Engagements des Kollegiums, zu dem unter anderem 40 Lehrer gehören, sei zumindest ein Onlineunterricht möglich gewesen.

Verändert hätten sich im Laufe der Jahre laut Jung auch die Schüler und deren Interessen. Violine, Querflöte und Blasinstrumente wolle kaum mehr jemand spielen, stattdessen boome seit Jahren die Gitarre. „Das ist das Lieblingsinstrument. Auch Klavier ist noch vorne“, weiß er. In der heute eher schnelllebigen Zeit fehle es einigen aber an Geduld und Ehrgeiz. Wer ein Instrument erlernen möchte, müsse üben, so Jung. Beim Nachwuchs die Leidenschaft fürs Musikmachen zu wecken, sei stets sein Antrieb gewesen. „Ist das Feuer irgendwann angegangen, geht es nicht mehr aus“, meint er. Der 65-Jährige muss es wissen. Schließlich spielt er nach wie vor in drei bis vier Bands, hat sich Anfang vergangenen Jahres ein Tonstudio in Kirchweyhe, wo er inzwischen wohnt, eingerichtet und vor Kurzem einen Flügel gekauft. „Denn ich bin wild entschlossen, nun wieder täglich Klavier zu üben“, verrät der künftige Ruheständler.