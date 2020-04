Musikschule geht online

Wildeshausen – Die Musikschule des Landkreises Oldenburg hat nach eigenen Angaben die Herausforderung der Coronakrise angenommen und betreut ihre Schüler nun über digitale Medien. Die Resonanz ist laut Rafael Jung, Leiter der Einrichtung, überragend. „Die Leute sind begeistert, dass wir das jetzt anbieten können“, hat er festgestellt, nachdem die erste Rundmail an die Eltern und Schüler abgeschickt war.

Schon vor den Osterferien wurden von der Musikschule verschiedene Wege erprobt. Nun steht der Einrichtung eine App zur Verfügung, die Unterricht über einen Videochat erlaubt. Das Besondere an dieser App, die durch den Softwarehersteller des in der Musikschule eingesetzten Verwaltungsprogramms zur Verfügung gestellt wurde, ist nach Angaben von Jung, dass sie im Gegensatz zu den verbreiteten und bekannten Plattformen den Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung entspricht. „Hier wird auf keine Kontakte der Nutzer zugegriffen, und es werden keinerlei Verbindungsdaten gespeichert. Da uns der absolut korrekte Umgang mit den Kundendaten sehr wichtig ist, sind wir froh, nun diese Lösung gefunden zu haben“, so Jung.

Aktuell stehen alle Lehrer ihren Schülern zu den gewohnten Unterrichtszeiten nach Stundenplan zur Verfügung. „Die erste Kommunikation sollte nach Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt durch einen Anruf der Eltern beim Lehrer hergestellt werden, um einerseits das Einverständnis für diese Art Unterricht zu erklären und andererseits kurz die technischen Fragen zu klären“, betont Jung. „Beim Einzelunterricht funktioniert diese Kommunikation problemlos, beim Gruppenunterricht werden die Lehrkräfte individuelle Lösungen finden, da beispielsweise fünf musizierende Kinder im Gruppenchat sicher viel Spaß, aber wenig Nutzen aus der Stunde ziehen werden.“

Für die Kinder in der musikalischen Früherziehung werden laut Jung zurzeit kurze Unterrichtsstunden als Videos produziert, die über die Webseite der Musikschule zur Verfügung gestellt werden. Die Eltern können dann zu einem Zeitpunkt, der ihnen passt, gemeinsam mit ihren Kindern online eine Unterrichtsstunde bei ihrer vertrauten Lehrerin besuchen.

„Ruhen müssen zurzeit alle Angebote der Musikschule, die in Kooperation mit Kindergärten und Grundschulen stattfinden. Dabei werden diekommenden Wochen zeigen, wie dieser Unterricht zusammen mit dem Hochfahren des Unterrichts an den allgemeinbildenden Schulen wieder beginnen darf“, erklärt Jung. Er hofft zudem, dass der normale Unterricht in Kleingruppen bald wieder möglich ist. „Nebeneinanderstehen oder -sitzen und musizieren macht einfach mehr Spaß“, so der Leiter.

Letztlich weist die Musikschule darauf hin, dass die Onlineangebote nicht als vollwertiger Ersatz für den regulären Unterricht verstanden werden. Diese Angebote bleiben daher für alle Schüler kostenlos. Jung: „Alle Lehrer freuen sich darauf, ihre Schüler sobald wie möglich wieder zum Musizieren begrüßen zu können.“ dr