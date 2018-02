Musikkorps Wittekind gleich zweimal in der Widukindhalle im Einsatz

Wildeshausen - Zunächst spielt das Musikkorps Wittekind am Sonnabend, 17. Februar, im Anschluss der Generalversammlung der Wildeshauser Schützengilde auf.

Das große Eröffnungskonzert ist dann aber an gleicher Stelle – in der Widukindhalle – erst für Sonnabend, 24. Februar, ab 20 Uhr geplant. Dezeit wird fleißig geübt, die Programme sind gedruckt, und die Scheinwerferanlage ist bestellt. „Es stehen mehrere Hallenproben auf dem Terminplan, damit sich Orchester und Dirigent Ingo Poth an die Akustik gewöhnen können“, so Pressesprecherin Dorothee Böckmann in einer Mitteilung. „Durch den weiten Raum klingen die Stücke für die Musiker anders, und es bedarf etwas Übung, sich auf den veränderten Klang einzustellen.“ Aber auch die Abläufe im Konzert würden bereits durchdacht: „Wie groß ist die Bühne, wer sitzt wo, wer steht wann auf? All diese Kleinigkeiten müssen neben den eigentlichen musikalischen Proben bearbeitet werden“, so Böckmann.

Traditionell besteht das Programm aus einer Mischung aus Klassik, Pop und Märschen.

Im ersten Teil, der von „ernster“ Musik geprägt ist, überwiegen dieses Jahr sinfonische Dichtungen, also die Beschreibung von Landschaften, Gebäuden oder Menschen mithilfe der Musik. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Orchestermitgliedern, in der Geschäftsstelle unserer Zeitung an der Bahnhofstraße sowie in der Tourist-Information am Marktplatz.

www.musikkorps-wittekind.de