Musikkorps Wittekind eröffnet Saison in Harpstedt

Von: Ove Bornholt

Schon im Jahr 2019 trat das Musikkorps Wittekind in der Christuskirche auf. © hri

Das Musikkorps Wittekind plant einen Auftritt in der Christuskirche Harpstedt. Derweil soll die Widukindhalle bis Ende 2024 saniert werden.

Wildeshausen/Harpstedt – Zwar zeichnet sich wie berichtet ab, dass in Zukunft wieder Kulturveranstaltungen in der Widukindhalle in Wildeshausen möglich sein werden. Aber für das Musikkorps Wittekind kommt diese Entwicklung zu spät. „Die Verträge sind unterschrieben“, sagt der Vorsitzende Uwe Leinemann. Das Eröffnungskonzert der Wildeshauser Musiker ist demnach für Samstag, 11. März, ab 19.30 Uhr in der Christuskirche in Harpstedt geplant.

„Die Kirchengemeinde Harpstedt als Träger der Veranstaltung bietet uns diese Möglichkeit, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, heißt es in einer Mitteilung des Musikkorps. Neben Werken aus den Bereichen Marsch, Klassik und Rock soll ein orientalisch angehauchtes Programm präsentiert werden, „welches Tausendundeine Nacht nach Harpstedt bringen wird“. Die Akustik der Christuskirche werde dabei die solistischen Teile besonders gut zur Geltung bringen können, sodass die kleinste Flöte den Raum klangvoll erfüllen könne, heißt es weiter.

Sanierung der Widukindhalle ab Frühjahr

Es ist nicht das erste Mal, dass die Wildeshauser im Flecken auftreten. Zusammen mit dem Blasorchester hatte es vor drei Jahren ein Filmmusikkonzert in der Kirche gegeben. Und womöglich wird der Auftritt im März nicht der letzte sein, denn die Sanierungsarbeiten an der Widukindhalle beginnen kommendes Jahr ja erst. Maik Ehlers, Amtsleiter Hochbau beim Landkreis Oldenburg, geht auf Anfrage unserer Zeitung davon aus, dass die Halle Ende 2024 wieder genutzt werden kann. Allerdings gebe es noch keinen genauen Zeitplan, ergänzte er einschränkend.

„Wir fangen wahrscheinlich mit dem Abbruch der Umkleidekabinen im Keller an“, sagte Ehlers. Der „sichtbare Baustart“ sei dann eventuell im Mai. Allerdings gibt es noch einige Fragezeichen, denn die Bauleistungen müssen ausgeschrieben werden. Außerdem muss der Haushalt 2023 noch genehmigt werden, was normalerweise Ende Januar passiert.

Rund vier Millionen Euro werden investiert

Laut Ehlers handelt es sich um eine Investition in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro – inklusive der Cafeteria der Berufsbildenden Schulen, die an die Widukindhalle grenzt. Hinzu kommen die 240 000 Euro, mit denen weiterhin ein Veranstaltungsbetrieb sichergestellt werden soll. Wie berichtet, tragen Kreis, Stadt und Schützengilde jeweils ein Drittel davon. Ansonsten wäre nach der Sanierung „nur“ ein Sportbetrieb als Turnhalle möglich gewesen.

Das Gebäude wird zwar aufwendig saniert. Allerdings soll das Mobiliar erst einmal weiterverwendet werden, was beim Musikkorps nicht gerade für Begeisterung sorgt. „Es geht ja nicht allein um die Halle“, sagte Leinemann. Schon in den vergangenen Jahren sei die Ausstattung zum Teil problematisch gewesen, weil nicht mehr investiert worden sei. Gleichwohl sei „ein Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach“, freute er sich, dass weiterhin Veranstaltungen in der Halle möglich sein werden.

Andere Gruppen wie der Kulturkreis Wildeshausen beobachten die Entwicklung derweil gespannt, aber auch mit einer gewissen Skepsis. Ein Problem der Widukindhalle sei, dass sich die Zuschauerplätze alle auf einem Level befinden. „Und das lässt sich wahrscheinlich auch nur schwer ändern“, so Horst Strömer vom Kulturkreis. „Eigentlich wäre eine neue Spielstätte unser Wunsch, aber wenn die Stadt schon das Freibad nicht ordentlich sanieren kann...“, macht er sich wenig Hoffnungen auf die „große Lösung“.

Tickets

Karten für das Eröffnungskonzert gibt es ab elf Euro im Vorverkauf (www.nordwest-ticket.de). Im nächsten Jahr gibt es die Tickets dann auch bei den Orchestermitgliedern, dem Verkehrsverein und bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.