Musikkorps Wittekind: Aus dem Eröffnungskonzert wird das Abschlusskonzert

Von: Ove Bornholt

Das Musikkorps Wittekind präsentiert beim Jahreskonzert eine Mischung aus Pop, Rock, Marsch und Blasmusikkompositionen. © Archiv

Das Musikkorps Wittekind probt derzeit für das große Abschlusskonzert in vier Wochen. Die Tickets von 2020 sind immer noch gültig.

Wildeshausen – „Ganz ohne großes Konzert kann das Musikkorps Wittekind dann doch einfach nicht... Nachdem das große Eröffnungskonzert im März abgesagt worden war und keine gemeinsame Projektarbeit mit dem Blasorchester Wildeshausen zustande gekommen ist, hat sich das Musikkorps auf ein Herbstkonzert am Samstag, 10. September, ab 20 Uhr geeinigt“, teilte das Musikkorps jetzt mit. Auch der Veranstaltungsort ist besonders: die Widukindhalle in Wildeshausen.

Das ist zwar eigentlich bekanntes Terrain für die Musiker, aber es wird das letzte Jahreskonzert in der Halle sein. Bekanntlich saniert der Landkreis das Gebäude aufwendig. Die Stadt wollte sich daran nicht beteiligen. Deswegen sind künftig keine Veranstaltungen mehr in der Halle möglich. Sie wird dann hauptsächlich zum Sportunterricht der Berufsbildenden Schulen genutzt.

Mischung aus Pop, Rock, Marsch und Blasmusik

Zum musikalischen Teil der Ankündigung: Da sich die Probenarbeit über den Sommer hinweg anders gestaltet, hat sich Dirigent Holger Becker für ein beschwingteres Programm entschieden, teilte Pressewartin Dorothee Ellerhorst mit. Es werden Stücke dabei sein, die ursprünglich für das im Jahr 2020 abgesagte Konzert gedacht waren, aber auch einige, für die Musiker geläufige Lieder. „Dieses Jahr war nicht genug Zeit, um eine der bekannten Ouvertüren aus der Klassik einzustudieren. Der Sommer war vollgepackt mit Schützenfesten, Platzkonzerten und weiteren Einsätzen im Umland, bei denen das Musikkorps natürlich auch gute Musik präsentieren will, was eben entsprechendes Üben voraussetzt“, so Ellerhorst. Ansonsten bleibe die gewohnte Mischung aus Pop, Rock, Marsch und Blasmusikkompositionen.

Schon jetzt macht sich der Vorstand Gedanken, wie und vor allem, wo das nächste Konzert angeboten werden kann, wenn die Widukindhalle nicht mehr zur Verfügung steht. Da es hier aber noch keine konkrete Lösung gibt, freut sich das Musikkorps laut Mitteilung umso mehr auf ein vorerst letztes Konzert im gewohnten Rahmen.

Die Karten für das im Jahr 2020 abgesagte Konzert haben weiterhin ihre Gültigkeit. Ansonsten sind Karten für zehn Euro auf der Internetseite www.musikkorps-wittekind.de und über die Mitglieder des Orchesters erwerbbar.