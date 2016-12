Musik und Literatur zwischen Büchern

Häger, Schlegel und Gebhardt ganz weihnachtlich

+ Einen Abend mit Musik und Literatur erlebten rund 50 Gäste in der Gildebuchhandlung. - Foto: an

Wildeshausen - Die rund 50 Besucher des „Musik und Literatur“-Abends in der Gildebuchhandlung durften sich am Donnerstag von den winterlich-melancholischen Songs und Texten verzaubern und berühren lassen, sich dann zwischendurch aber auch immer wieder vor Lachen schütteln. Ein wahrhaftiges Wechselbad der Gefühle bereiteten dem begeisterten Publikum die Musiker Markus Häger (Keyboard und Gesang) und Thomas Schlegel (Gitarre und Gesang) sowie Buchhändlerin Kerstin Gebhardt mit weihnachtlichen Fundstücken aus der literarischen Welt.

„Es werden immer mehr“, stellte Peter Gebhardt während seiner Begrüßung angesichts der Zuschauerzahlen erfreut fest. Schon die Premiere des „Musik und Literatur“-Abends im vergangenen Jahr war ein Erfolg gewesen. Passend zur Erinnerung daran starteten Häger und Schlegel mit Reinhard Meys „Wirklich schon wieder ein Jahr?“.

Eine wunderbare Eigenkomposition steuerte Schlegel mit dem Instrumentalstück „Spaziergang“ bei. So begann das Konzert mit Musik „fürs Herz“, mit der Verführung zum Träumen und sich treiben lassen. Munter wurde es dann bei Gebhardts Beitrag: Sie hatte eine Geschichte des französischen Autors Tomi Ungerer über die Tücken des Adventskalender ausgesucht. Darin muss der Familienvater eine List ähnlich der des weisen Königs Salomo anwenden, um festzustellen, wer all die Türchen des Schokoladen-Adventskalenders schon im Vorhinein geleert hatte. Herrschte unter den Geschwistern anfangs noch großes Schweigen, stritten sich die zwei Brüder, als plötzlich für die Wahrheit eine Belohnung in Pralinenform winkte, auf einmal darüber, wer am meisten gegessen hatte.

Auch die Musiker warteten mit weiteren exklusiven Fundstücken aus der Winterstimmungs-Musikwelt auf. Mit „Herbstgewitter über Dächern“ hielt Häger ein berührendes Liebeslied bereit.

Schlegel dagegen hatte die „Wintersonne“, ein Stück aus dem Jahr 1965 von Hildegard Knef, ausgegraben.

Gänsehaut und melancholisches Seufzen durften dann bei Gebhardts nächstem Beitrag befreitem Lachen weichen: Sie ließ Jan Weiler von seinen Erfahrungen mit dem „Pubertier“ berichten – das heißt von Erlebnissen mit seiner 14-jährigen Tochter, die plötzlich statt der sauren Kaugummis eine „Pudelbag“ in ihrem Adventskalender vorzufinden erwartet. - an