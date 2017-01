Musik mit der Kraft, Geschichte zu schreiben

Wildeshausen - Von Anja Nosthoff. „Heute ist ein besonderer Tag. Ob es sogar ein Tag ist, der in die Geschichtsbücher eingehen wird?“, fragte sich Pastor Lars Löwensen, als er am Freitagabend in der Wildeshauser Alexanderkirche die Uraufführung des Requiems für Jan Hus „Wahrheit in Flammen“ von Ralf Grössler ankündigte.

„Ein Mensch hatte eine Idee - eine Vision. Er hat andere dafür begeistert. Und man vermag gar nicht zu sagen, wie viel Energie in die Umsetzung dieser Vision geflossen ist.“ Diese Energie jedoch bekam das Publikum bald darauf zu spüren. Von der Musik des Requiems ging eine ungeheure Kraft aus, die tief berührte. So zweifelte von den Zuhörern sicher keiner daran, dass in dem Requiem das Potenzial steckt, Geschichte zu schreiben.

Unglaubliche Spannung steckte in jedem einzelnen Stück. Ganz besonders reizvoll war die Kombination von mittelalterlich anmutendem Kirchengesang – mal süß einlullend, mal furios martialisch, mal beschwingt und tänzerisch – mit den Passagen der Solistin Joanne Bell (USA), die im Blues-Stil den Weg zu Jesus wies. Schlagzeug und Pauken läuteten diese Breaks ein. Blues-Soli des Saxofonisten Lorenz Hargassner unterstützten diese Passagen.

Mit dem Requiem – der Totenmesse – erzählt Grössler die tragische Geschichte von Jan Hus: Die Geschichte eines „Kämpfers für die Wahrheit“, der bereits 100 Jahre vor Martin Luther die Kirche reformieren wollte, dafür jedoch 1415 während des Konstanzer Konzils auf dem Scheiterhaufen landete.

„Die Wahrheit stirbt nicht in den Flammen, die Wahrheit selbst ist Gottes Wort. Es hilft nicht, Denker zu verdammen, die Schrift bleibt ewig Ausgangsort“, heißt es in dem Requiem. Grössler huldigt nicht nur der Vision und dem Martyrium von Hus, er bittet darin auch explizit um seinen „ewigen Frieden“ – und deutet damit an, dass die katholische Kirche Hus bis heute noch nicht offiziell rehabilitierte. „Vielleicht kann das Requiem tatsächlich einen Schritt in Richtung Rehabilitation anregen“, so Löwensen.

In der Schlussstrophe des letzten Chorals „soll klargestellt werden, auf was wir uns als Christen einigen sollten: ‚Auf Christus soll die Kirche bau’n und Gott von ganzem Herzen trau‘n‘“, schreibt Grössler in seiner Kurzbeschreibung des Requiems, die die Konzertgäste mitsamt der Gesangstexte als Programm an die Hand bekamen. „Vielleicht kann damit auch der Einigungsprozess der christlichen Kirchen neuen Schwung aufnehmen“, so lautet Grösslers Schlusssatz.

Der Musik jedenfalls wohnte außerordentlicher Schwung inne. Immer wieder gingen Chorgesang, Orchesterspiel und Sologesang unter die Haut. Nicht nur Solistin Bell sorgte mit ihrer unvergleichlichen Stimme für Gänsehaut, auch der Gospelchor „Joyful Voices“ und das „Sinfonic Gospel Orchestra“ liefen zu Höchstform auf.

Lateinischer Text wechselte mit deutschen und englischen Passagen, wobei die englischen Texte mit den Blues-Breaks und der Solistin verknüpft waren. Die Übergänge waren stets fließend. Gregorianischer Gesang und Blues gingen nahtlos ineinander über, sie wurden eins miteinander und blieben doch verschieden.

„Take my yoke“ („Nehmet auf euch mein Joch“) bat Bell mit Jesu Worten im „Introitus“ mit fordernder Stimme. Beim „Dies irae“ entlud sich in der Musik der ganze Zorn des „Jüngsten Gerichts“. Tröstend und einlullend sang der Chor das „Agnus Dei“: „Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. In deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Beschwingt und tänzerisch folgte das „Lux aeterna“ bei dem Bells kraftvolle Stimme noch über dem Chor schwebte: „I am the light of the world“.

Eines wunderte nach der überwältigenden Aufführung nicht: Als das Publikum aus dem Bann der Musik erwachte, belohnte es den Komponisten und seine Musiker mit donnerndem Applaus und Standing Ovations.