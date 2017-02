„Da müssen wir ordentlich Dampf machen“

Die Hunteschule könnte möglicherweise schon in einem Jahr in die Trägerschaft der Stadt Wildeshausen wechseln.

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Als „ein großartiges Konzept mit günstiger Finanzierung“ bezeichnete Manfred Rebensburg (Grüne) im Schulausschuss die Pläne, die Hunteschule wieder in städtische Trägerschaft zu übernehmen und sie für einen Umzug der St.-Peter-Grundschule vorzubereiten.

Es gab am Dienstagabend keien freien Platz mehr im Sitzungssaal des Stadthauses. Vertreter aller Wildehauser Schulen waren vor Ort, um zu erfahren, wie es in der Kreisstadt weitergeht. Allerdings ging es zunächst nur darum, Geld zur Verfügung zu stellen, um bis zum 30. Juni ein Konzept für die Schulentwicklung zu erstellen. Das wurde einstimmig empfohlen. Weiterhin gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, wie die Raumknappheit an den Grundschulen bewältigt werden soll und Platz für Inklusion und Integration sowie eine mögliche Ganztagsbeschulung geschaffen werden kann.

Corinna Riedel-Seebacher (UWG) hielt an der Forderung fest, einen Anbau an die Wallschule zu realisieren. Dann könnte die Schule gut arbeiten – auch wenn der Landkreis die Hunteschule nicht abgibt, meinte sie. Das Ansinnen wurde aber gegen die Stimmen der UWG abgelehnt. Bürgermeister Jens Kuraschinski versicherte zudem, dass es einen Vertrag über den Rückkauf der Huntschule gibt.

Stefan Brors (CDU) äußerte große Zweifel daran, dass die Hunteschule genügend Räume für eine zweizügige St.-Peter-Schule mit rund 200 Schülern bieten kann.

Sein Parteikollege Günter Lübke hingegen machte deutlich, dass man ja noch einiges Geld in die Modernisierung und den Ausbau stecken könnte. Das sei immer noch viel günstiger als ein Schulneubau für rund 11,5 Millionen Euro.

Rebensburg kam die Aufgabe zu, die Eckdaten vorzustellen, die im Arbeitskreis Schulen eine Mehrheit gefunden hatten (wir berichteten). Man sei übereingekommen, dass in jedem Fall der Platzmangel an den Grundschulen beseitigt werden und Räume für Inklusion und Integration angeboten werden müssten. Zudem soll in einer Schule ein Ganztagsangebot vorgehalten werden.

„Wir werden die Hunteschule wohl 2018 übernehmen können“, so Rebensburg. „Es ist ein unglaubliches Glück, für 550 000 Euro eine ganze Schule zu bekommen. Da müssen wir ordentlich Dampf machen.“ Ziel sei es, die St.-Peter-Schule zweizügig an der Hunteschule unterzubringen. Dort gebe es dann auch Plätze für Inklusion und Integration. Die Holbeinschule könnte den Bereich nutzen, den die St.-Peter-Schule freigeben würde. Zudem wäre es möglich, durch einen neuen Zuschnitt der Schuleinzugsbereiche die Zahl der Schüler an der Wallschule zu reduzieren, damit diese in Zukunft nur noch vierzügig geführt werde. Die Ganztagsschule, so Rebensburg, dürfe man nicht von oben bestimmen. „Man muss mit den Leuten sprechen und alle mitnehmen.“ Auch in den Kindergärten müsse man dafür werben, denn dort seien die zukünftigen Grundschüler zu finden.

Der Dezernent der Landesschulbehörde, Karl-Heinz Book, bestätigte, dass Wildeshausen auch in Zukunft mit zehn Zügen im Grundschulbereich rechnen muss. Dieser Bedarf könnte wohl durch die Übernahme der Hunteschule gedeckt werden. Ob das tatsächlich geht und welcher Aufwand dafür erforderlich ist, soll nun bis zum Sommer geklärt werden.