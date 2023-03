Wildeshauser Bauhof im Frühling gefordert: Müll sammeln und Spielgeräte aufbauen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Platz für Ausflügler: Der Parkplatz beim ehemaligen „Waldschlösschen“ an der Lehmkuhle wurde neu geschottert. © Stadt

Wildeshausen – Vom Frühjahrsputz über Pflanzarbeiten bis hin zu neuen Spielgeräten. Das Arbeitsfeld des Wildeshauser Bauhofs ist in diesen Wochen umfangreich.

„Der März ist bei uns immer ein Monat fürs Großreinemachen, Pflanzen und Erneuern, bei dem wir aber stets auch noch mit Schneeräumen und Streuarbeiten rechnen müssen“, erläutert Bauhofleiter Jörg Kramer in einer Mitteilung der Stadt.

Los ging es Ende Februar/Anfang März seinen Angaben zufolge mit Unterstützung einer Fremdfirma mit dem Pflanzen von rund 55 Bäumen in der Stadt und Landgemeinde. „Das sind Ersatzpflanzungen von Bäumen, die aus verkehrstechnischen Gründen gefällt werden mussten“, so Kramer.

Frühjahrsputz erfolgreich gelaufen

Sehr erfreulich verlief in seinen Augen auch der große Frühjahrsputz, zu dem die Stadt Anfang des Monats unter dem Motto „Rote Karte gegen den wilden Müll“ Bürger, Schulen, Vereine und Institutionen aufgerufen hatte. Als zentrale Annahmestelle fungierte der Bauhof. „Hier haben insgesamt 99 Personen rund 17 Kubikmeter Müll und 4 Kubikmeter Autoreifen abgegeben“, lobt er das Engagement.

Besonders hervorzuheben seien der Hegering Wildeshausen, der mit 62 Personen 11 Kubikmeter Müll und vier Kubikmeter Autoreifen gesammelt habe, sowie der Fischereiverein, der mit 18 Personen zwei Kubikmeter Müll zusammengetragen habe. Aber auch die Einzelgruppen hätten tolle Arbeit geleistet.

Seitenstreifen der Hauptstraßen gereinigt

Bereits im Vorfeld der Aktion hatte der Bauhof die sehr verschmutzten Seitenstreifen der Hauptstraßen von Müll befreit. Reinigungsarbeiten etwas anderer Art standen ebenfalls auf der To-do-Liste: „Wir haben die drei Storchennester in der Huntewiese beim Klärwerk, an der Harpstedter Straße und im Pestruper Moor gesäubert und mit Schredder ausgelegt, damit sie wieder bezogen werden können“, blickt Kramer gespannt in die Zukunft.

Als Nächstes werden die Verkehrsinseln gereinigt. Hier steht auch die Vorbereitung der beliebten Blumen-Inseln an, die alljährlich an vielen Stellen in der Stadt ein bunter Blickfang sind.

Eine neue Kletter-Spielkombination haben die Bauhofmitarbeiter an der Bleicherstraße aufgestellt. © Stadt

Ganz wichtig ist am Ende des Winters laut Kramer auch die Inspektion und Erneuerung der städtischen Spielplätze. So wurden in den vergangenen Wochen auf mehreren Spielplätzen Zweier-Turnrecks und Doppelschaukeln ausgetauscht, und auf dem Spielplatz an der Bleicherstraße gab es sogar eine neue Kletter-Spielkombination. Die Holbeinschule darf sich zudem über zwei Basketballkörbe und eine Spiellandschaft-Anlage freuen.

Alle Naturfreunde und Spaziergänger werden es sicherlich zu schätzen wissen, dass der viel genutzte Parkplatz an der Lehmkuhle vorne mit einer neuen Feinschotterschicht abgedeckt und gewalzt wurde, sodass man dort wieder gefahrlos sein Auto abstellen und zum Waldgang aufbrechen kann.