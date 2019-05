Unfall in Wildeshausen: Motorradfahrer schleudert durch Kollision mit einem Pkw in Graben

Bei einem Unfall in Wildeshausen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach einer Kollision mit einem Pkw, der nach rechts abbiegen wollte, landete er mit seinem Bike im Graben.

Wildeshausen - Weil er es offenbar nicht abwarten konnte, bis die Fahrzeuge vor ihm abgebogen waren, wurde am Dienstagnachmittag in Wildeshausen ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Zwei Pkw stoppten vor dem Biker, weil der erste nach rechts in eine Einfahrt und der zweite nach links abbiegen wollten. Der Motorradfahrer schlussfolgerte aber fälschlicher Weise daraus, dass beide Fahrzeuge nach links abbiegen und drängelte sich rechts an den Fahrzeugen vorbei. Dabei wurde er von dem nach rechts einbiegenden ersten Pkw gerammt und mit samt seinem Motorrad in den Graben geschleudert.

Motorradfahrer ist schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Pkw-Insassen blieben unverletzt.