Motorradfahrer in Dötlingen schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei war mehrmals im Einsatz. © dpa

Landkreis – Viel zu tun für die Polizei im Landkreis: Unter anderem wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr in Dötlingen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 60-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Kia die Hauptstraße und beabsichtigte nach links auf den Geveshauser Weg abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 77-jährigen Motorradfahrer aus Oldenburg. Der Mann erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto und das Motorrad waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, die Schäden wurden auf 15.000 Euro geschätzt.

Weitere Meldungen:

Ein betrunkener Fahrer eines Pedelcs hat am Mittwoch gegen 21.15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten verursacht und dabei schwere Verletzungen erlitten.

Der 37-jährige Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten befuhr die Krumlander Straße in Richtung Sager Straße. Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er dabei in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Mercedes eines 64-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten zusammen. Der Pedelec-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine auch Blutprobe entnommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Die Schäden betrugen 11.000 Euro.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 2.15 Uhr ein Auto an der Achternstraße in Großenkneten in Brand geraten.

Die Bewohner wurden durch einen Knall wach und sahen Flammen am geparkten Auto auf der Auffahrt. Sofort begannen sie mit eigenen Löschversuchen. Um Schaden vom angrenzenden Haus abzuwenden, zog ein Bewohner den brennenden Wagen mit einem Abschleppseil und einem Aufsitzrasenmäher vom Wohnhaus weg. Die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten konnten das Ausbrennen des Autos nicht mehr verhindern. Der Wert des Fahrzeugs wurde mit etwa 15.000 Euro angegeben.

Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.