Motorradfahrer fährt auf: Unfall und kilometerlange Staus in der Baustelle auf der A1 bei Wildeshausen

Stundenlange und kilometerweite Staus gab es am Mittwochnachmittag nach einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen.

Am Mittwoch, 30. August, gegen 15:50 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zu einem Auffahrunfall. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Osnabrück musste ihr Fahrzeug im Baustellenbereich verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 16-jähriger Motorradfahrer aus Vechta bremste daraufhin ebenfalls ab, kam dabei ins Rutschen und fuhr auf den Ford der 56-Jährigen auf. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Die 56-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Zeitweise war die Autobahn komplett gesperrt. Das führte zu langen Staus bis zur Abfahrt Groß Ippener sowie auf den Umleitungsstrecken.

Drogenfahrt auf der A28

Am Mittwoch, 30. August, gegen 18:40 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen 41-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, der zuvor die A28 zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und Ganderkesee-Ost befuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle zeigte der 41-Jährige, der seinen Wohnsitz in Rostock hat, körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamine. Anschließend musste dem Mann eine Blutprobe entnommen werden, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren.

Einbruch in ein Fitnessstudio

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 31. August, gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fitnesscenters in der Weberstraße in Delmenhorst. Dort entwendeten sie Bargeld sowie einen Wandtresor. Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 30. August, kam es laut Polizei zu einem versuchten Einbruch in das Fitnesscenter, ein Betreten der Räumlichkeiten gelang den Tätern da aber nicht.