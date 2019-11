Motivieren statt drangsalieren

Ausschuss spricht sich gegen Baumschutzsatzung aus / Maßnahmenpaket geplant

+ Es gibt zwar keine Baumsatzung für Wildeshausen, die Gehölze sollen aber dennoch geschützt werden. symbolFoto: dpa

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Stadt Wildeshausen wird in absehbarer Zeit keine Baumschutzsatzung bekommen. So lautet jedenfalls die Empfehlung einer Mehrheit des Ausschusses für Stadtplanung, Bau und Umwelt von Mittwochabend. Allerdings soll es ein Maßnahmenpaket zur Förderung des Erhalts von Bäumen und Grünflächen auf privaten Grundstücken geben, wie es von der UWG und der CDW beantragt worden war. Wie dieses Paket konkret aussehen kann und welche finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen werden, soll in einer der nächsten Ausschusssitzungen geklärt werden. Zudem sollen die Ausführungen von Wolfgang Pohl, Pressesprecher des Naturschutzbundes in Wildeshausen und Dötlingen, als Handlungsanweisung für die Stadtverwaltung dienen. Pohl hatte den Ausschussmitgliedern ausführlich erläutert, wie der Baumschutz in der Kreisstadt organisiert werden könnte.