Moorschnucken und Ziegen beweiden das Pestruper Gräberfeld

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Sind wieder auf dem Gräberfeld: Moorschnucken und Ziegen. © Kramer

Wildeshausen – Seit wenigen Tagen können Spaziergänger auf dem Pestruper Gräberfeld wieder die etwa 100 Moorschnucken und 20 Ziegen der Schäfer Ole Wohlann und Susanne Loewe beobachten.

2007 initiierte Heiner Brüning, damaliger Revierleiter bei den Niedersächsischen Landesforsten, die Beweidung des 33 Hektar großen Areals am Rande von Wildeshausen. Sein Nachfolger und Sohn Jasper Brüning arbeitet nun auch schon einige Jahre mit Wohlann und Loewe zusammen. „Die Schafe werden voraussichtlich bis Ende Mai die Heide beweiden und sollen die frisch austreibenden Kiefern, Birken und Faulbaumsträucher verbeißen. Vor allem aber halten die Tiere das Gras kurz, das die Heide ständig zu überwachsen droht“, so Brüning.

Im Schafkoben vor Wölfen geschützt

Nachts sind die Schafe im Schafkoben, den der Heimatverein Düngstrup zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt hat. So sind die Tiere vor nächtlichen Räubern geschützt. Wasser für die Tränke und Strom für den Weidezaun werden von der Familie Schomburg gesponsert, die in der alten Schäferei wohnt.

„Über die Jahre hat sich hier eine tolle Zusammenarbeit mit vielen Unterstützern entwickelt. Meinen herzlichen Dank an alle“, freut sich Brüning über das Projekt.

Bitte Abstand halten

In den Genuss des Anblicks der weidenden Schnucken können Besucher bei einem Rundgang kommen. „Bitte halten Sie dabei etwas Abstand, um Hütehunde und den Schäfer nicht bei der Arbeit zu stören“, bittet der Förster.

Die Niedersächsischen Landesforsten appellieren außerdem an die Besucher des Gebietes, die Leinenpflicht für Hunde einzuhalten. „Nicht nur wegen möglicher Beunruhigung der Schafherde, sondern auch wegen der einsetzenden Brut- und Setzzeit bis zum 15. Juli gehören Hunde an die Leine. Das Rauchen und Feuermachen ist von März bis Oktober jeden Jahres im Wald, in Mooren und in Heiden untersagt“, so Jasper Brüning. Das Pestruper Gräberfeld ist zusammen mit dem „Rosengarten“ als Naturschutzgebiet ausgewiesen, daher gilt ganzjährig ein Wegegebot und die Entnahme von Pflanzen oder Teilen davon ist nicht gestattet.