A1: Ab Montag mit Behinderungen zu rechnen

Wildeshausen – Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg warnte die Autofahrer vor Behinderungen auf dem Streckenabschnitt der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen.

Ab Montag, 30. März, sollen auf einer Abschnittslänge von 3,5 Kilometern der Stand- und Überholstreifen erneuert werden.

Zwei Fahrstreifen in jede Richtung

Wie bereits berichtet, wird der Verkehr voraussichtlich bis zum 31. Oktober im „4+0-Verfahren“ auf der bereits sanierten Fahrbahn nach Osnabrück geführt. Es sind also in jede Richtung weiterhin zwei Fahrstreifen vorhanden. Diese sind allerdings deutlich enger, weshalb dort auch nur Tempo 80 gefahren werden darf. Einige Autofahrer hatten kritisiert, dass seit dem Abschluss der Bauarbeiten in Richtung Wildeshausen kurz vor Weihnachten weiterhin eine Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschildert war. Nach Auskunft von Sebastian Mannl, Leiter der Landesbehörde, lag das daran, dass die Schutzsysteme am Mittelstreifen an einigen Stellen offen sind. Diese würden bei Unfällen mit Geschwindigkeiten über Tempo 80 nicht mehr halten.

Witterungsbedingte Verschiebungen möglich

Witterungsbedingt kann es bei der neuen Baustelle zu Verschiebungen kommen, so die Landesbehörde, die alle Verkehrsteilnehmer um besonders vorsichtige Fahrweise, Verständnis und Rücksichtnahme im Baustellenbereich bittet.

Mittelfristig ist geplant, die Autobahn zwischen dem Ahlhorner Dreieck und dem Dreieck Stuhr sechsspurig auszubauen. Dafür hat vergangenes Jahr die Vermessung begonnen. Die neu gebauten Parkplätze an der A 1 wurden laut Mannl bereits mit dem passenden Abstand zur Fahrbahn errichtet. Das Genehmigungsverfahren für den Ausbau könnte 2024 starten. Die Maßnahme beginnt jedoch frühestens im Jahr 2026.