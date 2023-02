Bauarbeiten in der Innenstadt starten Montag

Von: Ove Bornholt

Die Parkplätze werden parallel zur Straße angelegt. © Vorwerk, Marten

Die Parkplätze an der Hunte- und an der Westerstraße in Wildeshausen werden ab Montag, 27. Februar, umgestaltet.

Das teilte Bürgermeister Jens Kuraschinski am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss mit. „Die Öffentlichkeit und die Anlieger der betroffenen Straßen werden vor Beginn der Arbeiten entsprechend informiert“, heißt es in der Mitteilung weiter.

An beiden Straßen wird künftig parallel zur Fahrbahn und nicht mehr schräg geparkt. In den dadurch geschaffenen Freiräumen werden Beete angelegt und Bänke aufgestellt. Die Arbeiten sollen im Juni abgeschlossen werden.