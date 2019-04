Möge der Schweiß fließen

Hindernisparcours für junge Sportler am 11. Mai

+ Enrico Stieger wirbt für den Hindernisparcours in Wildeshausen. Foto: bor

Wildeshausen – Auf sportliche junge Menschen wartet am Sonnabend, 11. Mai, von 13 bis 17 Uhr eine besondere Herausforderung in der Turnhalle des Gymnasiums in Wildeshausen. Die Sportjugend Oldenburg-Land hat einen Hindernisparcours organisiert, der den Teilnehmern einiges abverlangen wird. Die besten Teams und Einzelakteure können sich dabei für das landesweite Finale am „Tag der Niedersachsen“ (16. Juni) in Wilhelmshaven qualifizieren. Parkour ist eine in den vergangenen Jahren populär gewordene Sportart, bei der Hindernisse überwunden werden müssen.