MIT möchte Wildeshausen eine Stadtparty spendieren

Ingo Hermes zieht durchwachsene Bilanz des vergangenen Jahres und sendet positive Signale

+ Wünscht sich eine Party in der Stadt: Ingo Hermes. Foto: bor

Wildeshausen – Unzufriedenheit aber auch Optimismus prägen die Bilanz der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen. So zumindest die Einschätzung des Vorsitzenden Ingo Hermes am Freitagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung im Hotel „Gut Altona“. Der 46-Jährige verwies in seiner Rede auf mehrere im vergangenen Jahr zumindest vorerst gescheiterte Projekte in der Kreisstadt. „Das Industriegebiet Wildeshausen-West verliert den Investor durch eine Insolvenz, nachdem die Chancen so gut standen“, berichtete Hermes. „Tolle Projekte wie ein Braugasthaus in der Villa Knagge konnten nicht realisiert werden, weil man sich nicht auf die Öffnungszeiten des Biergartens verständigen konnte.“ Das Krankenhaus Johanneum, eine Einrichtung, in der das Personal Tag und Nacht einen hervorragenden Job mache, wolle expandieren und sehe sich wegen eines Baumes an den Pranger gestellt, bei dem noch nicht mal beabsichtigt gewesen sei, ihn zu fällen.