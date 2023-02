Modegeschäft „Rock un Blus“ in Wildeshausen soll grundlegend saniert werden

Von: Dierk Rohdenburg

Wird saniert, ohne zu schließen: das Modegeschäft „Rock un Blus“ in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Das Damenmoden-Fachgeschäft „Rock un Blus“ an der Westerstraße in Wildeshausen befindet sich derzeit in einer Neuausrichtung. Die Mode soll Jüngere ansprechen.

Wie die Fachanwältin für Sanierung, Nadine Stahmann aus Oldenburg, mitteilte, ist sie seit wenigen Tagen mit der Maßnahme beauftragt und möchte zusammen mit Inhaber Karsten Poppe neue Ideen für den Fortbestand des Ladengeschäftes verwirklichen.

„Wir wollen den inhabergeführten Einzelhandel in Wildeshausen halten“, so Stahmann. Das Geschäft solle deshalb keinen Tag geschlossen werden. Es sei aber geplant, das Konzept und die Geschäftsräume zu modernisieren. „Wesentliches Ziel ist es, die Kollektion so zu verändern, dass vermehrt junge Kundinnen angesprochen werden“, sagt Stahmann. Dazu gehöre auch die Idee, mit dem Besuch von „Rock un Blus“ mehr Erlebniswert zu verbinden. Nach Angaben der Saniererin wird derzeit überlegt, bauliche Veränderungen vorzunehmen, um das Angebot frischer und attraktiver zu präsentieren. Zudem könnte die Verkaufsfläche ein wenig reduziert werden, was im hinteren Bereich des Gebäudes die Einrichtung von Büros ermögliche.

Innenstadt-Manager will den Standort unbedingt behalten

„Rock un Blus“ arbeitet als Franchise-Unternehmer, vertreibt somit die Ware auf Kommission. Das soll dem Vernehmen nach auch in Zukunft so bleiben – allerdings mit teilweise anderen Produkten.

„Wir wollen den Standort auf jeden Fall behalten“, betonte Wildeshausens Innenstadt-Manager Ralf Möllmann auf Nachfrage. Er habe sich mit Poppe ausführlich über neue Verkaufskonzepte unterhalten und unterstütze den Plan, mit einem neuen Sortiment anderes Publikum in die Stadt zu bringen. Zusätzlich könnte mit der Maßnahme der Umsatz auf der Verkaufsfläche erhöht werden und das Geschäft damit profitabler werden.