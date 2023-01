Mode-Discounter wechselt die Straßenseite: „Für Sie“ zieht in Ex-Commerzbank

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Vor der neuen Immobilie: Rolf Kohnert zieht mit „Für Sie“ an die Huntestraße 6. © Rohdenburg

Wildeshausen – In die ehemalige Filiale der Commerzbank an der Huntestraße in Wildeshausen zieht ein neuer Mieter. Der Marken-Outlet und Mode-Discounter „Für Sie“ siedelt auf die gegenüberliegende Straßenseite um.

Er gewinnt dadurch rund 30 Quadratmeter Verkaufsraum sowie Lagerflächen im Keller hinzu. „Wir verkaufen bis zum 24. Februar am alten Standort ab und eröffnen dann am 8. März im neuen Geschäft“, kündigte Inhaber Rolf Kohnert am Montag an. Er sei froh, in Wildeshausen bleiben zu können, weil die Umsätze in der Innenstadt im Vergleich mit anderen Orten sehr positiv seien. „Die Stadt Wildeshausen weiß offenbar gar nicht, welchen Schatz sie hier hat“, so der Unternehmer, der noch ein Marken-Outlet im Roland-Center in Bremen-Huchting betreibt. Das Geschäft in der Modebranche bezeichnet Kohnert insbesondere nach dem Ende der Corona-Einschränkungen als sehr schwierig.

Drei neue Mitarbeiterinnen

Wie berichtet, wurde der Mietvertrag für „Für Sie“ am Standort Huntestraße 5 nicht verlängert, weil es Unstimmigkeiten über die Miethöhe gab. Seit November läuft dort der Räumungsverkauf. Das alte Verkaufspersonal ist bereits auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Kohnert hat mittlerweile drei neue Mitarbeiterinnen für sein Geschäft gewinnen können. Auf gut Glück hatte sich der 69-jährige gelernte Ladenbauer vor geraumer Zeit nach der Miete für die ehemalige Commerzbank-Immobilie erkundigt und ist mit dem Besitzer handelseinig geworden. Nun müssen die Räume noch renoviert werden.

Innenstadt-Manager äußert sich sehr zufrieden

„Ich habe von vielen Kundinnen gehört, dass etwas in Wildeshausen fehlen wird, wenn wir schließen“, so Kohnert. Umso erfreuter sei er, dass der Laden nur wenige Meter umziehe. „Für Sie“ vertreibt die Marken „Tom Tailor“ und „Via Appia“ sowie diverse Sonderposten. „Wir sprechen in erster Linie Kundinnen ab 40 Jahren mit den Konfektionsgrößen 36 bis 46 an“, beschreibt Kohnert sein Angebot, das seinen Angaben zufolge deutlich günstiger als in den Markenläden verkauft wird. Für den Fortbestand seines Geschäftes hofft der Inhaber, dass die Einkaufszone in der Innenstadt auch in Zukunft befahrbar ist. „Es ist sehr wichtig, dass die Kunden mit dem Auto herkommen können“, betonte er.

Wildeshausens Innenstadt-Manager Ralf Möllmann äußerte sich am Montag sehr zufrieden darüber, dass „Für Sie“ in der Kreisstadt bleibt. „Es ist gut, dass Herr Kohnert nicht aufgegeben hat“, freute er sich. Man habe schließlich mehrere Lösungen ins Auge gefasst. Besonders wichtig findet es Möllmann, dass der Inhaber mit dem Besitzer eine flexible umsatzbezogene Miete vereinbart hat: „Das ist eine Möglichkeit, die sich auch für andere Ladenlokale in Wildeshausen anbietet.“