Am Mittwoch kommen die ersten Schüler

Neubau der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen ist bezugsfertig

+ Der Neubau der BBS: Außen modern und markant

Wildeshausen – Handwerker sind noch mit letzten Arbeiten beschäftigt, die Außenanlagen werden in den kommenden Wochen fertiggestellt – doch im Inneren präsentiert sich der Neubau der Berufsbildenden Schulen Wildeshausen (BBS) an der Deekenstraße hell, modern, funktional sowie einladend. Wann kommen die ersten Schüler? „Schon am Mittwoch“, berichtet Studiendirektor Axel Möhl bei einem ersten Rundgang. Er ist der Leiter der Abteilung 5 der BBS „Berufsorientierung und Bautechnik“. Künftig wird er hier nicht nur Schüler unterrichten, auch sein Büro findet sich in dem neuen Schulgebäude.