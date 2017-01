Mittellose Frau betrügt Supermarkt

Wildeshausen - „Da haben Sie viel Glück gehabt“, gab die Richterin am Wildeshauser Amtsgericht einer 34-jährigen Mutter aus der Kreisstadt mit auf den Weg in eine hoffentlich betrugsfreie Zukunft. Wäre das Verfahren wegen 21-fachen Betrugs am Montag nicht eingestellt worden, hätte die Angeklagte gegen die Bewährungsauflagen verstoßen und wäre nicht nur deswegen, sondern auch wegen der neuen Straftaten, wieder ins Gefängnis gekommen, wo sie bereits für zwei Monate war.

Die Frau hatte innerhalb eines Monats im Jahr 2014 21 Mal in einem Wildeshauser Supermarkt mit der ungedeckten Karte Waren von geringfügigem Wert gekauft. Es gab Tage, da war sie mehrmals kurz hintereinander im Laden, weil sie nach eigenen Aussagen nicht so hohe Summen produzieren wollte.

Die Frau bezieht Arbeitslosengeld II und kommt damit nicht hin. Sie kaufte jeweils Lebensmittel für sich und ihren Sohn. Seit 2011 wurde sie bereits sechs Mal wegen Betrugs verurteilt, zuletzt kam sie ins Gefängnis, weil bei ihr offenbar keine Einsicht festzustellen war.

Bei dem Supermarkt entstanden offene Rechnungen von 138,22 Euro, dazu kommen Vollstreckungskosten, sodass 307,15 Euro offen sind.

Im Oktober hatte die Frau einmalig 100 Euro überwiesen, weil sie hoffte, dass ihr damaliger Lebenspartner ihr mit Zahlungen hilft. Das ist Vergangenheit, er zahlte nicht, das Paar lebt getrennt.

Der Bewährungshelfer drängt die Frau seit längerem, wegen weiterer Belastungen eine Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen. Bislang ohne Erfolg. Seine Mandantin sei schwer zugänglich, sagte er. Er sei aber optimistisch, dass noch einiges bewegt werden könnte.

Sowohl Richterin als auch die Staatsanwältin sahen in einer weiteren Freiheitsstrafe keinen Sinn. „Nehmen Sie Hilfe von ihrem Bewährungshelfer an. Jede weitere Tat bringt sie wieder ins Gefängnis“, forderte die Richterin die Angeklagte auf. Diesmal aber stellte sie das Verfahren auf Kosten der Staatskasse ein.

